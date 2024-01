Olivia Palermo, una original invitada con traje de lentejuelas y el accesorio más inesperado

Lleva más de 15 años defendiendo el título de it girl, desde que en 2006 un fotógrafo la retratase en una fiesta en la Gran Manzana cuando ella era becaria en una revista. Su estilo captó tanto la atención que vivió un vertiginoso ascenso a la fama, siendo pionera en el mundo de las influencers. Por eso Olivia Palermo ya no necesita presentación: casi dos décadas después es un referente consolidado en la moda y continúa enamorando con su capacidad para mezclar con estilo prendas de lujo con otras low cost, así como con sus looks de noche, siempre con un punto diferente. Ayer asistía a un evento organizado por el Museo Whitney de Arte Estadounidense y lo hacía con una rompedora apuesta que conquistará a las chicas que priorizan la comodidad en los conjuntos de invitadas.

La socialité de 37 años se apuntaba a la estética Groufit que triunfa este invierno, dando prioridad al color gris con un traje de dos piezas nada convencional. Se trataba de una combinación de pantantón de sastre con pernera ligeramente ancha y tiro alto con líneas bordadas y adornadas con un sinfín de lentejuelas. A juego, una americana de lana del mismo estilo con hombreras caídas y mangas que llevaba remangadas, ambas prendas firmadas por la marca de origen italiano Brunello Cucinelli.

Destaca la original forma con la que Olivia ha combinado su estilismo junto a una blusa fluida y semitransparente cuyos puños dejaba ver de forma exagerada bajo las mangas de la chaqueta, aunque sin duda el toque especial lo daba la corbata glitter que adornaba su cuello. Este inesperado accesorio se ha convertido en uno de los favoritos por las prescriptoras que reivindican el power dressing en su armario, aquella filosofía que se remonta a principios del siglo XX con la irrupción del pantalón en el vestuario femenino y que ha ido evolucionando hasta los looks de oficina siempre con el traje de inspiración masculina como protagonista.

La influencer, además, acompañaba su elección con uno de sus peinados favoritos, aquel que lleva a menudo cuando se enfunda en looks formales. Y es que no es la primera vez que Olivia acompaña un dos piezas de este estilo con su cabello de efecto mojado, un wet look con el que peina hacia atrás su melena bob logrando un pulcro resultado que aporta un aire de lo más rebelde.