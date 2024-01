Olivia Palermo recurre al conjunto de firma española más bonito para visitar el Gran Cañón junto a su marido

Si hay alguien a quien debemos las enseñanzas estilísticas de los años 2000, esa es, sin ningún tipo de duda, a Olivia Palermo. La empresaria, que fue la pionera del término it girl, desapareció durante un tiempo de los desfiles y del foco mediático que tanto la perseguía por ser siempre una de las mejor vestidas, pero hace un par de temporadas volvió con más fuerza que nunca para demostrar que, a reina de la moda, no le gana nadie.

Y no sólo lo hizo volviendo a ocupar las primeras filas de los asientos de las Fashion Weeks -de las que no se perdió ni una-, sino estableciendo alianzas con reputadísimas firmas de moda como Scalpers con la que creó, el pasado mes de diciembre, una colección cápsula con prendas tanto de fiesta como de diario que han arrasado en tiendas.

Una colección para la firma madrileña que refleja ese estilo tan único de la socialité neoyorkina y que ahora, por suerte, está al alcance de todas. Sin embargo, por más que podamos pensar en que esta es una colaboración más entre marca y celebrity, no es así, puesto que Olivia Palermo cree tanto en esta alianza fashion que no ha dudado en incorporarla a su armario. Es más, hasta la ha metido en su maleta en forma de look con el que visitar el Gran Cañón del Colorado junto a su marido, el modelo Johannes Huebl.

Así, la modelo, empresaria y diseñadora ha compartido en su perfil de redes sociales estas imágenes en las que luce un conjunto estampado de cuadros de su colección para la firma española (Olivia Palermo X Scalpers) compuesto por una chaqueta con bolsillos de solapa delanteros que ella misma ha customizado añadiendo aplicaciones en la parte de arriba, y un pantalón ancho que ha combinado con unas botas de suela track.

La experta en moda a la que pronto vamos a ver protagonizando los mejores looks de street style cuando empiecen las principales Fashion Weeks, ha llevado este estilismo totalmente a su terreno y, además de dar un toque sofisticado a la chaqueta mediante esos brillantitos, Olivia Palermo se ha decantado por llevarla abrochada de manera que sea un top. Y lo mejor de todo esto, es que aunque estas dos prendas se lanzaron el mes pasado, ahora están disponibles en rebajas, un incentivo más con el que querer vestir como Olivia Palermo.