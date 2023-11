Olivia Palermo, protagonista absoluta en Madrid con un look cañero y 'made in Spain' bañado en brillantes

Las chicas de moda de Madrid están de celebración este jueves porque han podido ser testigos en carne propia del esperado lanzamiento de la colaboración entre Olivia Palermo, la it girl por excelencia, y Scalpers. Desde su salto a la fama como estilista y bloguera (precursora de las influencers) hace casi 15 años, esta neoyorquina no ha parado de inspirar a distintas generaciones con sus elecciones de tendencia, transgresoras y, eso siempre, sofisticadas. Es por ello que las prendas que ha ideado para la reputada firma española no podían salirse de estas casillas, como demuestra el propio lookazo que ha elegido ella para hacer pública la colección, que invadirá nuestros armarios festivos al llegar el mes de diciembre.

El elegante look 'total black' con brillantes de Olivia Palermo en Madrid

Olivia ha llegado sonriente a la fiesta de lanzamiento luciendo, evidentemente, uno de los estilismos que forman parte de esta entrega en colaboración con Scalpers. Su formato de dos piezas en punto adornado con diminutos brillantes, que en contraste con el tejido color negro generan un efecto óptico similar al de las noches plagadas de estrellas en el cielo. Llama la atención el corte asimétrico del top sobre el abdomen, concebido especialmente para aportar la apariencia de una cintura más estrecha en oposición con la estructura recta de su falda larga.

En sintonía con estas dos prendas tan especiales, vemos que se ha calzado unas botas de puntera fina y caña alta con tacón de aguja, realizadas en piel de color negro, que también destellan en contacto con los flashes por sus aplicaciones de pedrería.

Las claves de su nueva alianza de moda 'made in Spain'

"Olivia se ha involucrado al máximo en todo el proceso creativo, desde el diseño de las prendas hasta la ejecución de la campaña, eligiendo personalmente muchos de los detalles que definen el carácter de la colección", explican desde Scalpers. La cápsula se compone de únicamente ocho looks de aires rebeldes que están dotados de detalles diferenciadores, sobre todo por su brillo, aunque no por eso su uso queda limitado a eventos de noche. La diseñadora ha querido presentar prendas que se puedan lucir tanto de día como de fiesta, en función de cómo se combinen o de los complementos que se elijan.

Como el eje conceptual de la colección es la posibilidad de transformar cada conjunto según la ocasión, ha completado el look con una preciosa gargantilla plateada que se enrosca alrededor de su cuello, mientras que ha prescindido de pendientes para no sobrecargarlo.

No es el primer acercamiento de esta estilista y empresaria a la moda made in Spain: en 2018, realizó una colección cápsula para Pretty Ballerinas y, tan solo el pasado mes de enero, llegó a ser nombrada embajadora de honor de la 28º edición de SIMOF, la pasarela flamenca de Sevilla. Pero sin duda esta última y llamativa alianza con Scalpers marcará un antes y un después en la relación que mantiene Olivia con nuestro país, dada la impresionante expectación que está generando entre sus seguidoras nacionales, así como las compradoras asiduas de la conocida marca.

A su lado en todo momento ha estado su marido, el modelo y fotógrafo alemán Johannes Huebl, uno de sus mayores apoyos y con quien se dio el 'sí quiero' en una romántica ceremonia en 2014, aunque la pareja se conoció hace exactamente 16 años y, desde entonces, ambos son uno de los dúos de moda más elegantes de la ciudad de los rascacielos.