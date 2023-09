Olivia Palermo llega a Venecia con un vestidazo 'Barbiecore' de pétalos y larga cola

Son muchas las invitadas internacionales que se han dejado ver estas últimas horas derrochar estilazo a su paso por la Biennale de Venecia, y una de ellas nos ha dejado sin palabras. Hablamos de Olivia Palermo, la experta en moda quien no ha querido perderse esta exclusiva cita con el Séptimo Arte acompañada de su marido, el modelo alemán Johannes Huebl. Y lo ha hecho estrenando una impecable pieza de pasarela supertendencia que ha defendido a la perfección ante los ojos de los cientos de fotógrafos.

Hacía varias ediciones que la conocida socialité neoyorquina no sumaba esta señalada fecha a su calendario, razón por la que su presencia en la alfombra roja ha causado tanto revuelo. Y sí, su impresionante look rosa de cola kilométrica tiene gran culpa de ello. No es ningún secreto que su amplio armario es el sueño de toda amante de la industria, al igual que la maleta de viaje que ha llevado consigo hasta la ciudad de los canales. Así lo ha demostrado estrenando esta elección con la que nos ha enamorado en un pestañeo demostrando que el color que ha popularizado -nuevamente- la muñeca Barbie sigue siendo todo un acierto.

¿Quién firma su look de Alta Costura?

Horas antes de lucirlo a las puertas del Festival de cine en donde ha protagonizando titulares, ya compartía en las redes sociales las diversas pruebas de vestuario que había tenido a lo largo del día, un divertido momento aplaudido por sus más de ocho millones se seguidores. Y este traje de Alta Costura, sin tirantes, escote corazón, voluminosas mangas abullonadas bañadas de pétalos de flores y una preciosa cola que nace de la lazada a la espalda, podría ser una buena opción. Firmado por la colección otoño-invierno 2023 de la diseñadora australiana Tamara Ralph que ha conquistado a reconocidos nombres como Meghan Markle, Angelina Jolie y Bella Hadid.

Considerada todo un icono de las últimas décadas, ha conseguido encontrar el perfecto equilibrio entre este atuendo tan potente con su inspiradora melena bob con raya hacia a un lado y varias joyas contemporáneas. Desde su gargantilla de grandes eslabones de la casa italiana Max Mara, a sus diversos anillos de oro y diamantes que aportan clase. Y de la mano del amor de su vida, el mencionado modelo alemán, han posado ante los paparazzi sumando un éxito FASHION más a su larga trayectoria.