Olivia Palermo estrena en Madrid la falda española que no pasa de moda

Parece que nuestro país se ha convertido en uno de los destinos favoritos de la it girl neoyorquina este año: después de pasarse por Sevilla para hacer de embajadora en la Semana Internacional de Moda Flamenca o viajar hasta Barcelona para asistir al concierto de Coldplay, ahora Olivia Palermo se encuentra en Madrid. Y de nuevo ha vuelto a hacer un guiño a la moda española a través del conjunto que ha elegido para su visita a la capital.

El armario de la influencer está repleto de exclusivas prendas y vestidos de Alta Costura, entre los que de vez en cuando se cuelan también opciones prêt-à-porter más asequibles. Cuando esto ocurre, suelen ser firmas españolas como Mango o Zara sus principales referencias, logrando agotar las existencias de aquello que se pone. Aunque esta vez ha optado por otra diferente: Olivia posaba con un conjunto formado por una falda midi de estampado animal y una camiseta lisa, ambas piezas pertenecientes a lo último de Scalpers.

La firma fundada en su día por Rafael de Medina Abascal, ahora al cargo de Eocalf Sports, ha logrado conquistar a personalidades como la reina Letizia o Jill Biden, y ahora parece haber hecho lo mismo con la socialité. Así de espectacular posaba luciendo su nuevo pelo bob y un maquillaje creado por Iván Gómez, combinando esta falda de corte evasé confeccionada con material reciclado (79,90 euros), junto a una camiseta azul de algodón, ideal para el verano (29,90 euros). Un estilismo que elegía para una grabación en nuestra ciudad, según revelaba Moncho Moreno, fundador del famoso salón de peluquería que lleva su nombre, y encargado de darle forma al voluminoso cabello que lucía.

Una forma sencilla de lograr un look elegante de invitada de día, pero con el punto justo de informalidad gracias a este básico de manga corta en azul, que equilibra el llamativo animal print de la falda. Para completar su look, ha incuido un bolso de rafia de Marina Raphael (922 euros) y unas originales sandalias joya de Gianvito Rossi (1.063 euros). Aunque desde Scalpers sugieren combinar la falda de Olivia en looks más relajados, demostrando que tambíen sienta bien con calzado plano.