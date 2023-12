El truco que Olivia Palermo aplica desde hace 16 años cuando viste 'total black'

Vestir de arriba abajo de negro sin resultar demasiado sobria, clásica o, incluso, aburrida es tan fácil de conseguir como Olivia Palermo lleva más de 16 años demostrándonos. La influencer, diseñadora, consultora y un largo etcétera de oficios relacionados con la moda -y protagonista de nuestra revista FASHION enero- a menudo recurre a este color para sus looks. Por ejemplo, hace pocas semanas visitaba Madrid para presentar su colaboración con la firma sevillana Scalpers y asistía al evento, justamente, con un conjunto de punto negro con botas altas a juego. Una elección monocromática que estiliza mucho y que repitió en otros de sus estilismos en la capital. Ahora ha compartido uno de ellos y nos ha confirmado el truco al que lleva recurriendo desde 2007 (como mínimo) cuando quiere ir enteramente de negro.

Por las calles de Madrid, Olivia paseaba con un abrigo de rizo (de MooRER Verona), una falda midi con abertura y unas botas altas acharoladas de Sergio Rossi que siguen la tendencia witch (en punta y con tacón mini). Incluso sus gafas, de Le Specs, son completamente negras. Sin embargo, el resultado, lejos de sobrio, es equilibrado y rompedor gracias al consejo que daría una estilista: cuando vayas a vestir de negro, escoge cada prenda de un tejido o acabado diferente. De esta forma, se consigue cierto contraste entre unas y otras piezas por la manera en que cada una refleja o absorbe la luz, o las sombras que proyecta. De hecho, incluso su abrigo combina dos acabados: el rizo protagonista y a los puños y la cinturilla impermeables.

Su truco desde hace 16 años (o más)

El look de la neoyorquina ha cautivado a sus fans, pero navegando en nuestro archivo, hemos comprobado que hace mucho tiempo que Olivia recurre a este tipo de estilismos. Ya en 2007, en una de sus primeras New York Fashion Week (solo tenía 20 años), llevó un look negro con piezas de diferentes tejidos: chaqueta de jacquard, vestido de encaje, medias tupidas, zapatos de charol...

De taconazo a tacón cómodo en una década

Seis años después y en la misma cita con la moda, Olivia repetía apuesta, esta vez con un estilismos más similar a los actuales. Y es que, igual que sucede en muchos looks que lleva ahora, las botas súper altas eran las estrellas del estilismo, si bien en ese momento apostaba por el taconazo y, diez años después, prefiere calzado más bajo y cómodo. Un reflejo perfecto de cómo han evolucionado las tendencias en la última década en pro del confort y la practicidad.