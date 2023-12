Entrevistamos a Olivia Palermo en su visita a Madrid: de sus trucos de moda a lo que más le gusta de España

Olivia Palermo no necesita presentación, sus más de tres lustros siendo una de las figuras más relevantes de la industria de la moda a nivel mundial hablan por sí mismos. Nuestra chica de portada de FASHION enero lleva años coronada como una de las reinas del street style y haciendo de la calle su propia pasarela, en la que predominan los estilismos ultra sofisticados y de tendencia. Una de las claves del éxito de esta neoyorkina es, precisamente, su maestría para llevar las últimas corrientes en moda sin renunciar a su esencia, por la cual ha conseguido enamorar a la industria. No hay firma o medio que se resista a sus encantos, y, cuando hablas con ella, entiendes que su profesionalidad, su carisma y su cercanía en el ámbito profesional le han ayudado, sin duda, a mantenerse en la cumbre todo este tiempo. Nos damos cita en el centro de Madrid en su última visita a nuestro país, del cual confiesa, por cierto, estar enamorada.

¿Quién es Olivia Palermo? Modelo, empresaria, diseñadora, influencer… ¿Cómo te defines tú?

¿Cómo me describo a mí misma? Me defino como una persona con muchas ocupaciones. Ahora mismo mi ocupación es que estamos aquí presentando la nueva colección para Navidad con Scalpers, algo por lo que estoy muy emocionada.

Si tuvieras que elegir solo una, ¿con qué faceta de tu camaleónica carrera te quedarías?

Creo que todo lo que hago me da una visión global y ayuda a que mi trabajo sea aún más emocionante y que yo trabaje mejor. No me quedo con una faceta en concreto, me encanta ser modelo y me encanta diseñar. Trabajar como modelo es genial porque puedes crearte diferentes personajes y diferentes looks y tener una visión diversa, así que probablemente está en el top de mi lista.

Eres una gran embajadora de la moda española. ¿Qué crees que tienen de especial nuestras firmas?

Creo que cada ciudad tiene su estilo único, diseñadores locales y diferentes 'vibraciones'. Me encanta eso porque puedo incorporarlo a mi armario, también puedo ve que cada mercado es diferente en cada lugar y explorar.

Ya sea por trabajo o de vacaciones, vienes bastante a nuestro país. ¿Qué es lo que más te gusta de España?

Hay muchas cosas que me gustan de España, no creo que solo una. Hay un montón de restaurantes increíbles, gente increíble… Trabajo con creativos increíbles en este país increíble. Y el vino de este país es fantástico.

¿Cómo surge esta colaboración con Scalpers? ¿Qué es lo que te conquistó de esta marca?

Desde Scalpers me contactaron en primavera de hace dos años y pensé que era muy interesante, ya que yo trabajo mucho con España y ellos quieren expandir el mercado femenino. Pensé que sería una forma perfecta de empezar a trabajar con una marca que es muy interesante. Así que dije, "vale, voy a empezar con una gran colección de Navidad y con un poco de brillo y un poco de plumas y a ver qué pasa".

¿Tu prenda preferida de la colección?

Me encantan muchas piezas de la colección. Adoro la chaqueta bomber con pedrería, te da un look relajado con un poco de brillo. Y me encantan las chaquetas masculinas, la de cuadros con algo de brillo. También la tenemos sin brillo para nuestros chicos, y creo que es genial. Me encanta que hayan querido aportar un toque a la colección.

¿Cuál es tu look de invitada infalible de cara a las fiestas de Navidad?

Creo que realmente depende de tu rollo y el que te sienta y para lo que lo quieras. Si estás en casa y te sientes festiva o vas a salir, hay opciones para todo. Tenemos un set de punto con plumas y tenemos mucho destello para que te puedas sentir brillante.

Rompiste moldes antes de que existiera el término influencer y abriste camino a las nuevas generaciones. ¿Qué crees que le gustaba (y sigue gustando) a la gente de ti?

Soy muy afortunada de trabajar en nuestra industria y trabajar con diseñadores increíbles, así que tengo una gran plataforma donde puedo darles visibilidad a ellos y enseñárselo a la gente que no esta en la moda y quieren estarlo. Eso puede resultarles inspirador, o si quieren vestir nuevas marcas... Tengo mucha suerte en ese sentido.

A día de hoy inspiras con tu estilo a miles de mujeres en todo el mundo, pero ¿quién te inspira a ti? ¿a quién consideras tu referente?

Todos los días me inspira mi gente, tanto en la moda como en otros aspectos en diferentes sectores. Mi marido me inspira. Mis amigas me inspiran. La gente que veo en la calle a las que les gusta la moda, que se trabajan sus looks y les dan poder. Así que me inspire en cualquier parte. La arquitectura es una gran inspiración para mí, las historias de las marcas son muy importantes. La historia de la industria en general. Mi marido me inspira en todos los sentidos de la vida. Es un ser humano maravilloso y soy muy afortunada de estar casada con él.

Johannes y tú formáis una de las parejas más estables y estilosas del panorama internacional. ¿Os animaríais a hacer una serie como los Beckham o los Ferragnez?

Sería muy interesante. Bueno, si Netflix o alguna otra empresa está interesada, estaré feliz de tener una conversación, siempre está bien tener una conversación.