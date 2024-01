La combinación fácil de Sara Carbonero con pantalón de pinzas y zapatillas que inspirará tu lunes

A medio camino entre lo bohemio y lo casual, el armario de Sara Carbonero se convierte a menudo en toda una inspiración para chicas que comparten con ella su gusto por prendas como los vestidos largos y fluidos, las botas cowboy, los vaqueros acampanados o, por supuesto, unas zapatillas todoterreno. Por este último calzado apostaba la periodista este fin de semana para acudir a un partido de fútbol de su hijo. Un plan matutino que requería un conjunto capaz de combatir las frías temperaturas de la capital, muy similares a las que arrancamos la semana. Una combinación con básicos de invierno que salvará tus dudas de los lunes frente al armario.

- La camiseta de Zara que no esperábamos ver en el armario de Sara Carbonero

"No hay frío, no hay sueño", se autoconvencía con humor en este selfie que compartía hace unas horas en redes sociales. Una afirmación que parecía confirmar después cuando la veíamos posar de lo más sonriente junto a sus amigas. Enfundada en una gruesa bufanda y con sus inseparables gafas Ray-Ban oscuras, Sara se decantaba por un total black look con un elegante pantalón de pinzas de tiro alto. Un modelo con bolsillos de pernera ligeramente ancha, que en otras ocasiones la hemos visto llevar también con botas altas, aunque esta vez eran unas Converse negras de plataforma las que elegía: el modelo Run Star Hike (120 euros).

- Sara Carbonero posa con el vestido Bardot más viral con descuento en las rebajas

Un estilismo sencillo que bien podría convertirse en la elección perfecta para ir a la oficina en aquellos días que prioricemos la comodidad. En lugar de recurrir a un abrigo clásico, la presentadora de Que siga el baile elegía una de las prendas más virales. Hablamos de la gabardina de inspiración Matrix que desde la temporada anterior ha puesto de acuerdo a celebrities y prescriptoras de moda, un diseño largo de efecto cuero con cremalleras metalizadas en los bolsillos, que aportaba un aire rebelde.

- Sara Carbonero recupera sus tres básicos del invierno en su último look de compras

La reina de los looks urbanitas

No es la primera vez que vemos a la castellanomanchega apostar por este tipo de conjuntos que aúnan la elegancia con la comodidad, pues esta fusión de pantalones de pinzas con deportivas la ha llevado a menudo por las calles de Madrid. Hace unos meses nos inspiraba también con este traje de dos piezas en gris y unas sneakers de la firma Popa, con plataforma y detalles en color marrón.

REINAS DE ESTILO... SARA CARBONERO

Haz click para ver el documental de Sara Carbonero, y saber más de esta presentadora manchega, empresaria y modelo, madre de dos pequeños, Martín y Lucas, fruto de su relación con exfutbolista Iker Casillas.Descubrimos las claves de su estilo, cómo es su vida al lado de su pareja Nacho Taboada y cuáles son sus nuevos proyectos. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!