Sara Carbonero recupera sus tres básicos del invierno en su último look de compras

Tras Nochebuena y Navidad, llega el momento de ultimar, además de nuestro look para el 31 de diciembre, los regalos de Reyes. Esa podría ser la razón que ha llevado a Sara Carbonero a salir de compras con una amiga por Madrid, aunque lo que más nos interesa de esta cita es, en realidad, la confirmación de que, este invierno 2023, sigue apostando por sus básicos en los meses de frío. La periodista es siempre referente FASHION y una de las españolas que más nos inspira a la hora de vestir, y lo es precisamente gracias a looks como este: sencillo, cómodo, atemporal y, sobre todo, muy fiel a su personalidad.

Lograr que tu estilo sea único y reconocible pero también actual y seguidor por miles de personas, no es tan fácil. Sara Carbonero lo ha conseguido porque, incluso en los eventos más formales (como esta cena de Navidad), sus looks reflejan siempre su gusto bohemio y práctico. Ella misma nos lo contaba en esta entrevista: "tengo mi estilo y sé lo que me queda bien, lo que me funciona. Por eso no me dejo llevar por las modas muy marcadas o muy extremas (...) aunque sí me gusta estar pendiente y adaptar algunas tendencias a mi estilo".

En su último paseo por la capital, ha lucido uno de sus looks característicos con un abrigo masculino estampado, suéter grueso de cuello alto y vaqueros rectos, tres esenciales en cualquier fondo de armario invernal ya que nunca pasan de moda. La periodista y co-fundadora de Slowlove, la firma de moda que lanzó en 2015 junto a su amiga Isabel Jiménez, ha añadido dos accesorios que siempre luce en los meses más fríos: unas botas estilo militar de Dr. Martens y un sombrero de ala ancha. Al hombro, un bolso con flecos que, como los dos anteriores, sintetiza muy bien la esencia boho y relajada que Sara transmite look a look.

El nuevo abrigo clásico

Uno de los detalles más llamativos del estilismo es el original estampado del abrigo, una mezcla de líneas y cuadros en tonos beige y gris oscuro. Normalmente, Sara suele preferir prendas exteriores lisas, más fáciles de llevar, por ejemplo, con los vestidos estampados que atesora en su armario. Sin embargo, la combinación de tonos de este abrigo, colores neutros y oscuros, lo hace igualmente combinable con la paleta cromática que vuelve cada invierno. Otro ejemplo de practicidad FASHION.