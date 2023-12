Punto y transparencias: Sara Carbonero se suma a la corriente del lujo silencioso con su último estilismo

Las semanas previas a la Navidad suelen estar llenas de eventos y compromisos. Planes que nos invitan a buscar estilismos muy especiales con los que sorprender sin perder ni un ápice de elegancia y que podamos reutilizar en momentos que no requieran tanta formalidad. Si las comidas o cenas de empresa tienen un protocolo especial, en las reuniones con amigos la flexibilidad es mucho mayor, pero dar con los looks más adecuados no siempre es fácil. Por eso inspirarse en las elecciones de las celebrities suele ser una buena alternativa. ¿Nuestro último fichaje? El que ha llevado Sara Carbonero.

Un dos piezas muy especial

Si algo caracteriza el armario de la periodista es que está repleto de básicos que le sirven como base para crear estilismos diferentes y originales. A veces logra darles un toque llamativo y de tendencia incluyendo complementos con una fuerza especial, y otras mezclando prendas que no se suelen llevar juntas. En esta ocasión, para acudir a la Soul Food Nights 2023, Sara se ha decantado por un conjunto de Cortana, una firma de la que Rosa Esteva es directora creativa y en la que los tejidos naturales, los detalles artesanales, las prendas lisas y los estampados únicos (suelen estar extraídos de las acuarelas de la propia Rosa) son la base. El resultado son prendas que, ya antes de que se hablara del lujo silencioso, se unían a esta corriente.

Aunque pueda parecer un vestido, la castellanomanchega luce un dos piezas compuesto por el jersey Jenna (290 euros), un top de cuello vuelto realizado en un tejido de punto de lana virgen, que ha unido con la falda del mismo nombre (680 euros). Este modelo, confeccionado también en punto de lana, tiene cinturilla elástica y varios godets que aportan un mayor movimiento a la prenda. Además, como se puede apreciar en las fotografías, el tejido no es cien por cien tupido, por lo que con el movimiento da la sensación de que la falta está salpicada de transparencias.

Para completar el look, Sara ha optado por joyas en tonos dorados. Pese a llevar los brazos cubiertos, la periodista ha lucido un brazalete ancho que ha colocado sobre la manga del jersey, un recurso que suelen seguir muchas expertas en moda cuando quieren llevar este tipo de piezas sin pasar frío. Además, ha lucido unos favorecedores pendientes labrados y vintage, en tamaño XL, que aportaban mucha luz a su rostro.

