La camiseta de Zara que no esperábamos ver en el armario de Sara Carbonero

A medio camino entre lo bohemio y lo chic. Así podríamos definir el estilo de Sara Carbonero, una estética que nunca pasa de moda y que es fácil de adaptar a todo tipo de planes y estaciones. En un armario como el suyo no pueden faltar los vestidos largos y de corte fluido (preferiblemente de flores), botas cowboy, blusas con bordados delicados, algún diseño lencero y, ¿por qué no?, un total look cargado de personalidad. Pero aunque también estemos acostumbradas a ver a la periodista con pantalones vaqueros de tendencia, cárdigans y jerséis básicos que se desligan un poco de la estética boho chic, de la que es abanderada, no esperábamos verla con la camiseta que luce en su última publicación.

Bajo el copy 'A días grises, recuerdos de luz y color. (Y un poquito de Bossa nova)', la manchega ha compartido tres instantáneas. La primera de ellas es un texto en portugués con un significativo mensaje levas-me ao limite mas é no limite que quero estar que se podría traducir como 'Me llevas al límite pero es el límite que quiero ser'; la segunda, un selfie en el que presume de melena; la tercera, una instantánea en la playa en la que aparece Sara con una camiseta que no esperábamos ver en su armario: un conjunto compuesto por unos vaqueros ajustados de color negro y una parte de arriba a tono con la imagen de Dumbo, el clásico personaje de Disney, estampada.

Hace tiempo que las camisetas decoradas con personajes de series o películas se han convertido en una constante en muchas firmas de moda. Y aunque no se ha llegado a convertir nunca en una tendencia mayoritaria, lo cierto es que siempre han encontrado seguidores que, en un momento determinado, han decidido darles una oportunidad y crear con ellas looks cómodos y desenfadados. Una de ellas ha sido Sara Carbonero, que luce un diseño de Zara. Pero si estabas pensando en incluirla en tu cesta de la compra y hacerte con ella estas rebajas, sentimos decirte que se trata de un modelo que el gigante de Inditex sacó a la venta en 2018 por 15,95 euros. Tal vez puedas conseguirla Zara Pre-Owned, una plataforma que llegó a España el pasado 12 de diciembre con la intención de alargar la vida de tus prendas de Zara y en la que es posible comprar y vender ropa de colecciones pasadas.