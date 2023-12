Rosalía impacta en Nueva York con un maratón de looks que guardan conexión con Bella Hadid

Parece que la cantante ha convertido la Gran Manzana en su refugio, pues es allí donde está pasando el mes de diciembre. La última vez que se dejó caer por nuestro país fue a mediados de noviembre, en los Premios Grammy Latinos, donde coincidió con su expareja Raw Alejandro. Después Rosalía puso rumbo a Estados Unidos para tomarse un descanso y alejarse incluso de las redes sociales, a las que ha regresado tras más de un mes sin publicar contenido. Lo ha hecho con diversas instantáneas con las que ha felicitado a sus seguidores la Navidad, mostrando algunos de sus últimos planes en la ciudad, entre los que destacan una visita al MoMA o su cena de Nochebuena a base de pizza. Aunque son sin duda los estilismos que ha llevado los que más han sorprendido...

Llamaba especialmente la atención este look con el que se dejaba ver el 25 de diciembre por Central Park, una apuesta que rompe totalmente con la estética tradicional de estas fiestas, algo que por otro lado, encaja bien con el disruptivo armario de la cantante. Combinaba un pantalón ancho de raya diplomática con un jersey negro sobre otro en color rojo y junto a unos mocasines de Prada con gruesa plataforma dentada. Completaba su elección con un abrigo de paño con capucha de la cual salían dos puntiagudos cuernos.

Tan solo un día antes, durante la tarde de Nochebuena, la catalana decidía pasear por el barrio de Tribeca, una de las zonas de moda en Manhattan, donde optó por comprar una pizza para la cena, como mostraba después en redes. Una estética inspirada en la tendencia colegiala protagonizaba su look, con una minifalda tableada a juego con un jersey gris de canalé. El toque grunge lo aportaba su boina con pinchos metalizados, y el preppy, unas botas-calcetín de punta redondeada y tacón bajo, un calzado que parece resurgir esta temporada, como han dejado claro firmas como Louis Vuitton.

El jueves era el barrio de SoHo el destino que escogía para salir a cenar, y como apuesta estilística, de nuevo una elección que no pasaba desapercibida. La intérprete de Despechá escogía un conjunto de punto de dos piezas firmado por Joe Carayol, un diseñador emergente de Barcelona, artífice de la minifalda bordada a juego con el top que lucía Rosalía, que además lo acompañaba con una ancha diadema. Su abrigo, midi y abotonado, es de Acne Studios, una de sus firmas de referencia, y los Mary Jane con puntera partida, uno de los zapatos más virales que ha lanzado Maison Margiela en los últimos meses.

Rosalía, ¿nueva embajadora de la tendencia 'Weird Girl'? Su conexión con Bella

Es precisamente esta cuestión lo que nos lleva a unir el maratón de looks de la artista en Nueva York con Bella Hadid. Y es que la modelo se ha coronado -hasta la fecha- como icono de esta particular forma de vestir. El estilo Weird Girl ("Chica rara"), se caracteriza por mezclar colores, texturas y estampados a través de capas de ropa que no necesariamente tienen que resultar estéticas. Una tendencia influenciada por la moda Harajuku de la cultura japonesa, de la que nace la estética fantástica y la naturaleza del contraste. Aunque a simple vista puede parecer un poco desaliñada, ambas parecen defenderla a menudo, coincidiendo con ese mix and match de piezas tan llamativo.