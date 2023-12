Lily Collins se apunta a la tendencia del gorro de borreguito que arrasa en Zara

Aunque Sarah Jessica Parker y su rol como Carrie Bradshaw en Sexo en Nueva York siga estando en el puesto número uno en cuestión de estilo, hay otra actriz que le pisa los talones con fuerza. Una pista: se ha convertido gracias a su papel protagonista en Emily in Paris en una de las celebrities más seguidas y admiradas a la hora de vestir. Y, aunque se aleje de su personaje apostando siempre por prendas más sencillas y no recurra a la combinación tan estridente de colores con la que la vemos en la serie, tampoco renuncia a las tendencias que están más en auge cada temporada.

Sí, como te habrás imaginado, hablamos de Lily Collins. La intérprete inglesa no sólo nos deleita con sus mejores looks cada vez que pisa una alfombra roja, sino que también nos da pistas sobre cómo llevar de la mejor manera los estilismos de cada día.

El último ejemplo lo hemos encontrado en sus redes sociales, en las que Lily ha querido compartir una serie de imágenes de su viaje a Copenhague, donde ha disfrutado del arte del Teatro Real y de una jornada en la Ópera junto a una amiga. Y para este plan tan apetecible, la actriz se ha decantado por un minivestido negro con botones delanteros y cuello tipo babero en color blanco. Un look muy bonito y sencillo para aguantar una larga jornada entre sitio y sitio, al que ha añadido unos botines con algo de tacón y un abrigo de paño largo negro.

Y aunque es un autendo de lo más calentito, seguramente no lo sea lo suficiente como para soportar las bajas temperaturas del país. Por eso, Lily Collins no ha dudado en cubrirse la cabeza con un gorro tipo bucket, eso sí, no con un modelo cualquiera, sino con el que es pura tendencia esta temporada: el gorro de borreguito.

Un accesorio imprescindible en nuestro armario con el que podemos transformar por completo nuestro look y darle un aire completamente diferente. Por eso, al ver el estilismo de la intérprete no hemos podido evitar fijarnos en el modelo igualito que Zara acaba de lanzar entre las novedades de su colección de invierno. Este gorro en color crudo y confeccionado en borreguito, tiene un precio de 17,95 euros y como ves en el look de Lily Collins, no sólo es apto para lucirlo con prendas informales, ya que con un vestido queda igual de bien.