Sarah Jessica Parker vuelve a ser Carrie Bradshaw con un vestido de terciopelo años 50

Desde que se metiera en la piel de la columnista Carrie Bradshaw en Sexo en Nueva York, Sarah Jessica Parker acapara siempre los primeros puestos de las mejor vestidas. Su estilo es seguido (y copiado) por todo aquel amante de la moda y su capacidad para crear looks increíbles es innegable. Ahora, mientras esperamos a la tercera entrega de And Just Like That, ya confirmada por HBO, vemos cómo su protagonista se centra en otra de sus pasiones aparte de la actuación, el diseño. La actriz optó en 2014 por fundar su propia firma de calzado, SJP, y tras nueve años se ha convertido en toda una referencia en el sector con tiendas repartidas en todo el mundo.

Por eso, debido a su gran éxito, Sarah Jessica Parker se ha lanzado a por un nuevo reto en su trayectoria como diseñadora, y lo ha hecho de la mano de Lele Sadoughi, una marca estounidense de accesorios de lo más reconocida. Ambas acaban de presentar en un evento en Nueva York la línea Lele Sadoughi x SJP By Sarah Jessica Parker, una colección que consta de 27 piezas en las que hay una gran variedad de detalles como lazos, flores o borlas. Pero no todo acaba ahí, porque también han creado pendientes, anillos, diademas y broches a juego con los que poder crear un look casi igual al que llevaría Carrie Bradshaw.

Para esta ocasión tan especial, Sarah Jessica Parker se decantó por un vestido midi de terciopelo en color morado de la colección de Otoño/ invierno 2023 de Philosophy. La parte de arriba de la pieza presentaba un diseño encorsetado con manga 3/4 que se unía con una falda avolantada estilo años 50 de lo más favorecedora. Un look al que sumó un abrigo largo blanco con tejido brocado y doble botonadura, ideal para conseguir un contraste color perfecto, y unos zapatos preciosos de su propia firma con detalle de lazo negro.

No hay duda de que Sarah Jessica Parker ha venido al mundo del diseño de zapatos para crear una fantasía tras otra. Sabemos que le gusta innovar, que hasta se ha atrevido a llevar a la vez tacones diferentes y ahora, con esta nueva colección que promete agotarse debido a sus precios asequibles (toda las piezas se encuentran entre los 60 y los 140 euros), va a llenar de color el armario y los estilismos de quienes siempre han soñado vestir como ella.