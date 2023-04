Lily Collins estrena el minivestido joya que adoraría Coco Chanel

Después de celebrar su cumpleaños en uno de los rincones más fotogénicos de Japón, Lily Collins vuelve a aparecer públicamente de la mano de su marido, Charlie McDowell, en la novena edición de los Breakthrough Prize en la ciudad de Los Ángeles. Una cita en la que ha demostrado con la elección del vestuario que es una gran conocedora de la historia de la moda. ¿Por qué? Porque con la infinidad de opciones que tiene al alcance de su mano, se ha decantado por uno de los diseños iconos que revolucionó el armario femenino, ¿adivinas de cuál se trata?

Estamos acostumbradas a verla enfundada en estilismos de lo más llamativos y coloridos tras su impecable interpretación en la popular serie de Netflix, Emily in Paris. Pero fuera de escena, prefiere optar por opciones mucho más sencillas y elegantes que encajen bien con su estilo real, como por ejemplo el impecable look que ha estrenado este fin de semana y que adoraría una de las diseñadoras más importantes de la industria, Coco Chanel. Este minivestido negro con una femenina y atemporal silueta 'A' que favorece a todo tipo de cuerpos, tiene cierta inspiración sesentera que nos apasiona, ¡y le queda espectacular!

¿Quién firma el look?

Con la ayuda de sus estilistas de confianza, Rob Zangardi y Mariel Haenn, Lily ha sabido defender como una auténtica experta esta propuesta de manga larga con un vertiginoso escote en 'V' que roza casi el ombligo y está decorado con apliques joya a lo largo de la pieza. Destacan también los dos bolsillos frontales y la hilera horizontal situada alrededor de la cintura, aportando un toque diferenciador al conjunto con cierto guiño a Chanel, pero... ¿quién lo firma? Su consolidada relación profesional y de amistad con las grandes casas de costura, le ha permitido añadir a su vestidor piezas ideales y, en esta ocasión, Celine es la maison que lo ha confeccionado en sus talleres parisinos, y lo ha combinado con joyas de Cartier, compañía de la que es embajadora.

Es cierto que no es la primera vez que la vemos con un minivestido para un evento de tal calibre, pero sí es una de las más especiales que se ha colado en su amplio armario por su gran significado histórico, nostálgico y de empoderamiento femenino. Recordemos que este tipo de vestuario conocido mundialmente como Little Black Dress (LBD), hoy forma parte de nuestro día a día gracias a la modista mencionada anteriormente Coco Chanel. Lo popularizó en la época en la que las mujeres no lucían las piernas en público, fue toda una declaración de intenciones que hoy sigue conquistando a reconocidas personalidades como Lily. ¿Quién será la siguiente estrella que lo lleve esta primavera?