Carlota Casiraghi combina un conjunto de lunares con el 'clean look' viral que triunfará en Navidad

Continuar con el legado de moda que consolidó Grace Kelly fuera de los estudios de Hollywood no es tarea fácil, pero Carlota Casiraghi demuestra en cada aparición en público que el buen gusto recorre sus venas y se instala en su armario. Considerada una de las royals más elegantes, no hay ocasión que su vestuario no protagonice nuestros titulares temporada tras temporada. En cierta medida la relación que mantiene con las casas de costura es culpable de ello, y en su última cita ha adelantado cuál será la doble tendencia que triunfará los próximos meses entre las expertas.

La semana pasada abandonó su residencia de Mónaco para asistir al desfile Métiers D'Art 2024 de Chanel que la directora creativa Virgine Viard, presentó en la ciudad de Manchester. Lugar en el que no solo estrenó un traje de chaqueta y pantalón de tweed adornado con pequeñas lentejuelas, hemos descubierto que participó en una cita literaria junto a otro rostro conocido, la actriz Kristen Stewart, con quien comparte el papel de embajadora internacional de la maison. Para este encuentro que forma parte del programa cultural que batuta desde hace tiempo, se ha enfundado en un dos piezas estampado con cierto guiño español que ya queremos añadir a nuestra cesta de la compra.

La que ha alcanzado el título de it girl ha lucido una camisa de inspiración masculina confeccionada en seda en un azul vibrante con pequeños lunares blancos y la nueva serigrafía de Chanel, con unos cómodos pantalones de talle alto, fluidos y de pernera ancha que definen el look estrella de lo que llevaremos la primavera de 2024. Lo ha completado con botines de tacón con la puntera de charol ampliando así su gran colección de calzado de lujo; pero el detalle que nos ha llamado especialmente la atención es su elección de belleza que coincide con la que adoran las veinteañeras.

Sencillez y elegancia son dos de las palabras que definen el estilo de Carlota, y su nuevo peinado minimalista, una de las novedades que se cuecen en el backstage, ha sido todo un acierto. Se trata del conocido clean look, la ahora conocidísima técnica de recoger el cabello hacia atrás que despeja el rostro con una coleta pulida y la raya -normalmente- centrada con el que poder presumir de un rostro luminoso y saludable con un maquillaje discreto. ¿Por qué nos gusta tanto? Porque además de que le favorece a su morfología facial, podrás incluirlo hoy mismo a tu rutina frente al espejo, es sencillo de hacer y encaja fenomenal para cualquier plan que imagines, ¡incluso para los compromisos de Navidad!