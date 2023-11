Rosie Huntington-Whiteley transforma un look negro en el más cañero con esta exclusiva 'bomber'

Podríamos decir que es una de las precursoras de la ahora copiadísima estética del lujo silencioso. Mientras las celebridades se enfundaban en tonos vibrantes y prendas llamativas de evento en evento, Rosie Huntington-Whiteley seguía confiando en el poder de las prendas neutras de alta calidad mucho antes de popularizar esta tendencia que ahora aterriza en nuestras tiendas favoritas. Su armario refleja a la perfección lo que necesitamos para vestir bien cualquier día del año, y en su última aparición por las calles de Londres nos inspira con una versión un tanto cañera que podemos copiar esta semana.

- Analizamos el armario de Rosie Huntington-Whiteley, el perfecto ejemplo de 'lujo silencioso'

¿Quién dijo que vestir con prendas negras de la cabeza a los pies era aburrido? Potentes iconos de Hollywood como Audrey Hepburn y Jennifer Aniston han hecho de este color todo un aliado infalible con el que puedes verte aún más guapa y elegante, y hoy volvemos caer rendidas ante él. La reconocida modelo británica que vuelve a ocupar nuestras líneas, ha demostrado cómo darle un twist a un total look (sin complicarte demasiado) que reza el estilo business girl, simplemente ha añadido una chaqueta de piel muy especial que está consolidándose como la compra estrella de la temporada que ya forma parte del guardarropa de expertas como Sofia Richie y María Pombo.

- El acierto de Rosie Huntington-Whiteley con los colores clásicos que más favorecen

La que inició su camino sobre las pasarelas en 2003, y fue bautizada como la 'nueva Kate Moss', es el ejemplo perfecto en el que reflejarnos para no fallar a la hora de construir un buen look con el que transmitir seguridad. Por las calles de la capital inglesa la vemos combinar un jersey de cuello alto, posiblemente de cashmere, unos pantalones de pinzas de tiro alto y pernera amplia, cinturón de piel con hebilla metálica y tacones puntiagudos y destalonados efecto charol. Una composición de sobresaliente que triunfa este otoño y que lo seguirá haciendo dentro de una década. Pero el toque que lo ha cambiado ha sido la mencionada prenda de abrigo, un auténtico tesoro FASHION que solo está al alcance de un pequeño porcentaje y te contamos por qué.

- Rosie Huntington-Whiteley desvela por qué prefiere trabajar sin una agencia de modelos

Seguramente, si estás al tanto de lo que sucede dentro de la industria, sabrás que invertir en piezas que se rigen por el lujo silencioso no es nada económico. La razón va mucho más allá, no es solo apostar por aquellas que están confeccionadas con materiales exclusivos y de la mayor calidad que existe en el mercado, también porque prometen tener una larga vida en tu vestidor. Y la última incoporación de Rosie se trata de un lanzamiento de la marca parisina The Boo, una chaqueta tipo bomber de estructura amplia, manga caída, bolsillos, hebillas y botones metálicos en las mangas y hombros. En un precioso color marrón, está creada artesanalmente con piel curtida de oveja 100% y forro de seda, razón por la que está valorada en 5.900 euros. ¡Está ideal! ¿Cómo será su próximo conjunto?