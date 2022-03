Rosie Huntington-Whiteley desvela por qué prefiere trabajar sin una agencia de modelos

La mayoría de modelos que están triunfando sobre la pasarela tienen algo en común: una agencia especializada detrás que las representa. Las hermanas Gigi y Bella Hadid llevan años trabajando con IMG Models, Hailey Baldwin tuvo su primera oportunidad en la moda de la mano de Ford Models, la misma que ha trabajado con tops como Naomi Campbell o Nati Abascal. Y no podemos olvidar que Kendall Jenner, la pequeña del clan Kardashian, fue reclutada a los 14 por Wilhelmina Models. Las agencias llevan décadas gestionando la carrera de algunas de las supermodelos más importantes, pero no contar con una, no significa necesariamente que no puedas trabajar en el mundo de la moda. De hecho es posible, y además con mucho éxito. Y Rosie Huntington-Whiteley es un buen ejemplo de ello: ¿sabías que lleva más de una década gestionando ella misma sus proyectos?

La modelo, que fue madre por segunda vez el pasado mes de febrero, ha querido aprovechar estos días que está pasando en casa descansando junto a su familia, para tener una charla con sus seguidores. A través de sus redes sociales ha estado respondiendo algunas preguntas sobre su vida personal y profesional, y una de ellas ha sorprendido especialmente a sus fans: querían saber si Rosie ha cambiado a menudo de agencias a lo largo de su carrera, que se remonta al 2003, cuando los críticos pronosticaron que aquella joven de por entonces 16 años podría convertirse en la próxima Kate Moss. Y no iban desencaminados: diez años después pasó a ser una de las diez modelos más buscadas en Google. Fue la primera británica en unirse a las filas de Victoria's Secret, hizo de musa para Burberry, figura como una de las mejor pagadas de la industria e incluso ha lanzado su propia firma de lencería y una línea de cosméticos. Y gran parte de estos logros han sido por cuenta propia.

Rosie ha admitido que a lo largo de su vida profesional ha cambiado muchas veces de agenica hasta tomar la decisión de no contar con ninguna. "Nunca he encontrado una agencia de modelos o un agente que me represente de la forma que yo quiero", admite. "Así que llevo 12 años sin trabajar con una". Explica que sí cuenta con representantes, pero que la mayoría de las veces trabajan con ella en su casa, por lo que probablemente se trate de un equipo modesto. Y aún así a la modelo no le faltan proyectos: está a punto de lanzar una línea de calzado, ha presentado una nueva colección de lencería junto a Marks & Spencer y su firma de cosmética sostenible va viento en popa.