¿Se ha inspirado Jennifer Aniston en Elsa Pataky para crear este espectacular look con vestido joya?

No es sencillo mantener el título de icono de estilo durante décadas, pero Jennifer Aniston lo ha conseguido gracias a sus acertadas elecciones, que resultan una inspiración para todas las generaciones independientemente de su edad. Y es que desde que estrenó Friends en 1994, la actriz ha hecho alarde de un armario elegante y práctico con el que no deja de sorprender nunca. Anoche acudía en Los Ángeles a la premier de Misterio a la vista, la segunda entrega de la comedia que protagoniza junto a Adam Sandler, y lo hacía con un atrevido vestido joya con el que se convertía en el centro de atención.

- Jennifer Aniston recuerda sus peinados más famosos desde los años 90: ¿cuál es tu favorito?

Una elección que se aleja bastante de las siluetas midi y en colores lisos por las que se ha decantado para promocionar durante estos días su película, que llegará a Netflix el viernes. Sin duda, ha roto con lo clásico, demostrando que no hay edad cuando se trata de lucir una tendencia tan puntera como las transparencias. La intérprete posaba con este minivestido drapeado con malla y detalles de pedrería, una creación de Atelier Versace perteneciente a su colección Primavera/Verano 2023, que ha acompañado con unas sencillas sandalias de tacón y tiras cruzadas.

- Las doce tendencias que de verdad importan esta primavera

Tras analizar su conjunto al detalle, no hemos podido evitar establecer una curiosa relación FASHION con una de nuestras actrices, especialmente tras este posado de espaldas cuyo nombre en España recibe el de su creadora: Elsa Pataky. Y es que el look de Aniston nos ha recordado a uno de los más icónicos que ha lucido la actriz madrileña en un photocall. Hablamos de aquel con inspiración nupcial firmado por el sello australiano J’Aton Couture, un modelo joya con perlas bordadas que escogió para promocionar la serie Tidelands hace cinco años.

- Elsa Pataky nos habla de su matrimonio con Chris Hemsworth: 'Es dedicarle tiempo y trabajar en ello'

También en una versión igual de corta y con transparencias que dejaban a la vista el body interior con el que lo acompañó, este ha sido calificado por muchos como uno de sus looks más rompedores. Sin contar, claro está, con el que eligió para presentar uno de sus proyectos en la capital en 2017, un vestido que también guarda cierto paralelismo con el de la protagonista de The Morning Show. Y es que estos diseños joya se han convertido durante años en una de las opciones preferidas por las actrices de Hollywood, especialmente en alfombras rojas. Lo llamativos que resultan hace que no necesiten apenas accesorios o complementos para hacer que destaquen, lo que resulta toda una ventaja a la hora de acertar.