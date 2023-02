Hablamos con Elsa Pataky durante su visita a Madrid: 'No existe una pareja perfecta'

Después de disfrutar de unas inolvidables vacaciones en Kenia junto a su marido, Chris Hemsworth, y a sus hijos, y de pasar unos días de sol y nieve en los Alpes franceses con ellos, Elsa Pataky ha viajado de forma exprés a Madrid para asistir a la presentación de la nueva campaña de Gioseppo, de la cual es imagen. A pesar del cansancio que, sin duda, debe acumular y del largo viaje en avión que le espera unas horas más tarde, la actriz nos atiende, como siempre, con la mejor de sus sonrisas y la dulzura que le caracteriza. Es una de nuestras actrices más internacionales, cuenta con más de 5 millones de seguidores y su vida parece idílica, pero, como ella misma dice, no hay nada perfecto. Charlamos con Elsa -quien elige, para la ocasión, un conjunto dos piezas negro de Silvia Fernández y sandalias de cuñas de la marca anfitriona-, acerca de esa falsa idea de perfección y cómo intenta criar a sus hijos con naturalidad, inculcándoles la preocupación por el medioambiente y el amor por el planeta.

Basta echar un vistazo a tu perfil para ver que no eres una persona que promocione muchas marcas, pero con Gioseppo llevas ya varios años trabajando. ¿Qué tienen para que sigas colaborando con ellos?

Es una marca española, que para mí es algo muy importante, y es muy familiar, les conozco desde hace muchos años. Sobre todo, soy muy fan de sus productos, me encantan, yo creo que aunque no fuese su imagen llevaría sus zapatillas. Me encantan por sus tendencias, porque son comodísimas, ya forman parte de mi vida. Es una compañía que sigue mi ideología de ecología, de respetar el medioambiente, tienen una fundación para ayudar que se llama Women for change, y son cosas que considero muy importantes. Son detalles que marcan la diferencia.

Tú que lo ves desde fuera, ¿crees que el ‘made in Spain’ está muy valorado más allá de nuestras fronteras?

Sí, la verdad es que sí. Muchísimo. La gente cuando me ve me pregunta “wow ¿esos zapatos son españoles?”, “son increíbles”, “¿dónde puedo encontrar zapatos españoles?”. La gente que ha viajado, que ha estado en España sabe la historia de calzado que tenemos aquí, que son maravillosos, creativos y de calidad. Sí que creo que la gente lo valora y lo admira.

¿Cuál es la tendencia que más te gusta de cara a la temporada primavera-verano?

Yo soy muy de zapatillas, me gustan las más ligeras para verano, siempre con pantalón corto. Son más de zapatilla que de sandalia.

De las tendencias que más estamos viendo ahora, con este revival de los 2000, ¿cuál no llevarías?

Me cuestan las zapatillas con la suela muy muy grande, es un estilo que no acabo de ver, no me sienta bien porque no soy muy alta, me hace el pie muy grande.

Hace poquito has lanzado Purely Byron, tu propia marca de cosmética natural. ¿Por qué te lanzas a este proyecto? ¿Qué crees que tienen estos productos que no tuvieran otros que hayas probado anteriormente?

Yo creo que sobre todo que utiliza productos naturales, es 98% natural y no tiene químicos. Es muy importante lo que comemos, pero también lo que ponemos en nuestra piel, al final día a día tu piel lo está consumiendo, y para mí era importante hacer algo que el cuerpo agradezca. Cuando me lo propusieron, me pareció una idea muy atractiva, yo siempre he sido fan de las cremas y de cuidarme. Es importante para la gente joven que se haga ese cambio y utilicemos cada vez menos productos químicos en nuestra piel. Desde el principio hemos hecho todo en Byron, con plantas medicinales que están allí, estuve desde la creación, hasta viendo el olor, la densidad, todo… Es complicado, porque al ser natural tiene muchos más retos pero estoy muy contenta, la verdad.

¿Crees que de verdad las nuevas generaciones están cada vez más implicadas en el tema de la sostenibilidad y la importancia de cuidar el planeta?

Yo creo que las nuevas generaciones están muy concienciadas de verdad y es importante. Yo por ejemplo antes cuando compraba algo nunca miraba lo que contenía, los ingredientes, y cada vez ves más a los jóvenes que miran las marcas, lo que tienen, hay hasta aplicaciones que te dicen sí de verdad respetan el medioambiente o si tienen demasiados químicos. Es importantísimo y cada vez se va a ir más hacia eso de lo que nosotros estábamos acostumbrados, te hace sentir orgulloso.

¿Tú como se lo transmites a tus hijos?

En el día a día. Ellos han vivido y han crecido con ese miedo de que no respetamos la naturaleza, que hemos abusado y que tenemos que ayudar e intervenir de alguna manera. Ellos han visto esa idea, ven el efecto que los plásticos tienen en nuestros mares, y realmente están asustados, pero hay que darles esperanza y enseñarles lo que pueden hacer y que pueden aportar ese granito de arena, desde reciclar hasta reducir el plástico, usar menos el coche, etc. Han crecido con eso y seguimos inculcándoselo porque es importante.

Chris y tú formáis una de las parejas más sólidas e idílicas de Hollywood. ¿Cómo lleváis la presión mediática?

Nosotros llevamos una vida normal, creo que lo que se ve por fuera a veces es la realidad pero hay otras cosas. Nos dicen “es que sois una pareja perfecta”, pero no existe una pareja perfecta, nadie conoce una pareja perfecta, todas las parejas y familias tienen sus altibajos y simplemente es dedicarle tiempo y trabajar en ello. Es importante tener momentos con tu pareja. No es una presión para nosotros, es una forma de vida, no lo hacemos para el público.

Hace poco habéis protagonizado un momento muy viral con un vídeo en el que te caracterizas de anciana y él reacciona de una forma muy tierna. ¿Cómo fue y cómo habéis vivido la repercusión que ha tenido?

Era parte de la serie documental Sin límites, fue una idea del director, nos lo propuso y pensé que podía ser algo interesante. Se buscaba el efecto sorpresa y a mí me chocó muchísimo más de lo que me hubiese imaginado, porque dije que sí de sopetón y luego es un choque verte con 40 años más... Normalmente te vas acostumbrando poco a poco. Me sentí muy vulnerable y no sabía realmente si quería que mi marido me viese así, ni siquiera yo quería verme así, sé que va a pasar pero tengo años todavía para mentalizarme y que sea progresivo. Pero bueno, él me vio tan vulnerable y casi asustada, que es algo que no es mi forma de ser ni mucho menos, y lo único que quería era hacerme sentir bien, y se convirtió en un momento muy natural que lo captó la cámara y tuvo una reacción muy buena, podía haberse asustado.

Llega un punto en el que cuando tienes tantos seguidores todo lo que haces es noticia. ¿Sientes presión con lo que compartes?

Intento no tenerla, porque es una presión muy grande. Intento vivir mi vida normal, que es como soy, y no tener que vivir para el público y lo que piense la gente. No quiero que me afecte nada, porque siempre hay comentarios de todo y la gente ya juzga todo, así que intento estar alejada y ni leo lo que comentan. Al vivir en un pueblo perdido no nos enteramos de mucho, así que vivir de esta manera me parece mucho más saludable en ese sentido.

¿No os planteáis volver a una ciudad, o a Madrid por ejemplo?

No, me sigue gustando venir, pasar tiempo aquí, irme de tiendas que allí no hay, pasar temporadas pero creo que mi estilo de vida va más acorde con la naturaleza.

¿Qué es lo que más te gusta hacer cuando vienes a España?

Irme con mis amigas a cenar a restaurantes de comida española, disfrutar con ellas, me gusta irme de tiendas por aquí, que es maravilloso, pasear por Madrid, vivir la ciudad que me encanta.

Hace poquito has protagonizado la película Poker Face junto a tu cuñado, Liam Hemsworth. ¿Cómo ha sido la experiencia?

Ha sido divertido, como en familia. La verdad que nos lo hemos pasado muy bien, como nos conocemos y disfrutamos el uno del otro ha sido una oportunidad de estar en familia mientras trabajamos.

Está claro que sois una familia de artistas, incluso las nuevas generaciones. Vuestra hija India participó en Thor: love and thunder junto a su padre. ¿Le ves interés por seguir vuestros pasos?

Le gustó la experiencia, pero no creo que lo tenga como una obsesión, lo disfrutó pero todavía es pequeña y creo que hasta que no sea mayor y decida no sabremos, puede ser, lo tiene entre sus opciones.

Vosotros valorais mucho la privacidad de vuestros hijos, no enseñáis su cara en redes e intentáis que lleven una vida al margen de vuestra fama. ¿Os costó decidir que India participara en una película, siendo además tan taquillera como esa?

Sí, la verdad es que sí, pero bueno, pensamos que es una oportunidad que recordará toda la vida y una experiencia que es bonita tenerla. Estar con su padre en una película así... Estábamos todos además, estaba yo, estaban mis otros dos hijos, fue algo muy familiar. Pero sí, cuesta, porque ya expones a tu familia a algo que hemos protegido bastante, pero bueno, quisimos que tuviese esa experiencia inolvidable, qué mejor que debutar con su padre. Eso sí, ni lo hicimos público ni quisimos que el centro de atención en la promoción fuera ese.