Con top de plumas e inspiración nupcial, Elsa Pataky deslumbra (de nuevo) en su último evento

Después de acudir junto a su marido Chris Hemsworth a los Premios de la Academia Australiana de Cine y Televisión (AACTA), y acaparar todos los flashes con su vestidazo rojo, Elsa Pataky ha vuelto a deslumbrar gracias a su estilismo. La actriz española acudía anoche a la NGV Gala, durante la inauguración de la exposición en Melbourne de Alexander McQueen: Mind, Mythos, Muse, que repasa la obra del diseñador británico y le rinde un más que merecido homenaje. Elsa Pataky se rodeaba esta vez de buenas amigas y así ha querido contarlo en sus redes sociales: "¡Qué noche con mis amigas! ¡Gracias a todos por invitarnos, fue un evento increíble!".

- El sensual look con sabor español de Elsa Pataky en Melbourne

Para una noche tan especial, Elsa Pataky dejaba a un lado el rojo pasión con el que la vimos hace unos días, para apostar por un total look en blanco. Un estilismo precioso y muy favorecedor creado por Rachel Wayman, con quien ya ha trabajado en otras ocasiones. No es de extrañar que confíe en la estilista australiana si consigue looks tan bonitos como este. Un conjunto compuesto por una falda de corte sirena con cola de inspiración nupcial junto a un top de plumas delanteras con tirantes finos que la diseñadora Rebecca Vallance creó especialmente para ella. Y como buen estilismo que se precie, Elsa Pataky lo acompañó con una joyas de Bvlgari con las que brillaba aún más.

- Elsa Pataky: ‘Me siento orgullosa de representar la moda española’

La actriz y Darren Cartledge, su hair stylist, decidieron apostar por un look glamuroso, pero sencillo a la vez. Por eso, se decantaron por ondular su melena y recogerla en una coleta baja. Un peinado ideal para resaltar los hombros y dejar a la vista el maquillaje tan natural que lució Elsa Pataky, en el que sus ojos eran los protagonistas gracias a las sombras y el delineado negro del párpado superior.