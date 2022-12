Lila Moss lo confirma: el blanco es el color que querrás llevar en tus próximos eventos

Tiene solo 20 años, pero ya se ha convertido en una de las chicas más influyentes y solicitadas de la industria de la moda. Lila Grace Moss, hija del editor Jefferson Hack y la modelo Kate Moss, suele ser una de las habituales en los front row de las firmas más icónicas del sector. Por eso no nos sorprende que no haya querido perderse el nuevo gran evento de Dior. A las afueras de El Cairo y con las Pirámides de Giza como telón de fondo, la maison volvía a protagonizar un momentazo de moda al presentar su colección Fall 2023 (Otoño 2023) para hombre de la mano de su director creativo, Kim Jones. Un evento único al que acudieron celebridades como Suki Waterhouse y el actor Robert Pattinson, Naomi Campbell o Lewis Hamilton.

Si hay un color que nunca falla en las citas importantes, ese es el negro. Algo que saben las que más entienden de moda y al que recurren celebrities e influencers en buena parte de sus looks de alfombra roja o de eventos de cierto calado. Sin embargo, hay quienes se atreven con mezclas innovadoras o colores que no suelen ser los más elegidos. Para una ocasión tan especial, Lila se decantaba por un total look blanco, una apuesta con la que ratifica que este tono sigue siendo adecuado para los meses más fríos del año y con la que demuestra que, para ir bien vestida, no siempre hay que apostar por el negro o por un vestido.

La hija de Kate Moss acudía al desfile con un traje de chaqueta blanco de silueta bastante clásica. Un dos piezas que combinó con un jersey de cuello alto a tono con el que protegerse de las temperaturas más suaves. Si muchas expertas en moda utilizan sus accesorios para dar un toque más colorido al conjunto, ese no fue el caso de Lila, que completaba su estilismo con un bolso de mano también blanco. El único complemento que se escapaba de esta paleta cromática, eran sus sandalias, de color beis.

Aunque estamos acostumbrados a ver a Lila Moss con su melena rubia suelta -un rasgo que comparte con su madre-, en esta ocasión optó por recoger su cabello y dejar despejado el rostro. Un peinado con el que la hija de la top model de los noventa potenciaba su belleza natural y dejaba claro que las similitudes con su madre no son solo a nivel de estilo, también de facciones.

