Cuando Lila Moss se case, ¿se vestirá del diseñador francés que adora la 'GenZ'?

Hace un par de meses atrás conocimos el que sería uno de los trajes de novia más delicados y románticos de la temporada. Un diseño largo y ceñido que estrenó una de las modelos veinteañeras más solicitadas del panorama, Lila Moss, pero no sobre la pasarela, sino para un shooting en París. La hija de la top británica de los años noventa está siguiendo sus pasos llegando a conquistar la cima de la industria, tanto que ya mantiene gran amistad con varios modistas. Es cierto que ha desfilado para las casas de costura más importantes, pero solo una la ha vestido de la novia que un día podría llegar a ser, ¿adivinas quién es?

El encargado de hacerla brillar fue Jacquemus. Enfundada en un impresionante traje semitransparente con cierto efecto mojado que parece una segunda piel, con tirantes muy finos alrededor del escote y una larguísima cola de varios metros recubierta de pétalos confeccionados en el mismo tejido y tono. Una inolvidable y preciosa imagen vestida de blanco que cuando vio la luz en las redes sociales el pasado mes de agosto, recibió miles y miles de likes y comentarios. Cuando creíamos que la firma parisina no podía sorprendernos más, hoy hemos descubierto que... ¡no fue el único vestido que llevó!

Lila Grace, antes de modelar para la colección otoño-invierno 2022 en un espacio único, se enfundó en otro modelo nupcial que no había visto hasta ahora. Ha sido ella misma quien ha compartido con sus seguidores este secreto tan bien guardado hasta día de hoy. El segundo look que estrenó frente a la cámara fue otro vestido semitransparente que dejaba a la vista su silueta, con los hombros al aire gracias al famoso y favorecedor escote Bardot. Un diseño de lo más original con pequeños abalorios bordados que forman hileras verticales alrededor de la pieza. Pero no solo nos ha asombrado este maravilloso hallazgo que la primogénita de la supermodel lleva con auténtico estilo, también por la confesión que ha hecho tras su publicación: "Practicando para cuando llegue el momento con Jacquemus".

Con esta sencilla pero importante declaración, da a entender que el día que pase por el altar, podría confiar en el director creativo de la firma francesa, Simon Porte Jacquemus, para vestirla. Su madre alcanzó el título de la novia más inspiradora con una creación de aires románticos y bohemios de su amigo John Galliano. Parece que ambas apuestan para ese importante momento lucir un estilo muy similar: relajado, con pinceladas glamurosas y muy femenino. Alejándose así de las clásicas propuestas nupciales de princesa compuestas por infinidad de capas de tul.