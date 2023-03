Jennifer Aniston y el vestido drapeado que podría estar inspirado en el armario de Carrie Bradshaw

Cuando hablamos de un icono de moda que sigue marcando tendencia allá por donde va, uno de los nombres que aparece en nuestra mente es Jennifer Aniston. La actriz que se dio a conocer en la serie de Friends es el ejemplo en el que todas queremos vernos reflejadas porque su armario se define en dos palabras: elegancia y sencillez. Y esta semana vuelve a conquistarnos a su paso por el programa televisivo The Tonight Show Starring Jimmy Fallon con un vestido negro efecto 'cintura de avispa' que nunca antes había llevado.

No es ninguna sorpresa que apueste por el color atemporal que tanto favorece, ese que suele lucir en premiers y alfombras rojas alrededor del mundo, confirmando que el truco secreto para ir siempre guapa, desde hace más de dos décadas, es confiar en una silueta minimalista que potencia tu cuerpo. Un consejo de experta con cierto guiños noventeros que nos encanta y que ha vuelto a poner en práctica en esta especial ocasión para promocionar su nueva película, Misterio a la vista 2, en la que comparte cartel con su amigo Adam Sandler. Aunque pueda parecer un look más en el que inspirarnos para nuestros próximos eventos, en realidad hemos localizado una conexión de lo más FASHION que merece ser desvelada.

De escote y bajo asimétrico, con el famoso efecto drapeado y el tirante convertido en una joya bañada en oro que se ha colado en su repertorio de estilo, está firmada por una de las casas parisinas más influyentes de la industria. Matthieu Blazy, el director creativo de Bottega Veneta, es el encargado de esta maravillosa pieza de fondo de armario que ha hecho deslumbrar a Jennifer. Una propuesta de sobresaliente disponible por 2.950 dólares que ha combinado con las sandalias tobilleras de tacón de aguja más bonitas de la temporada, las suyas de Saint Laurent con el detalle de la cadena dorada, disponibles por 995 euros. Pero, ¿qué le hace especial esta elección de otras? Muy sencillo, parece que la que un día consiguió el prestigio con el papel de Rachel en la pequeña pantalla, se ha inspirado en otro personaje ficticio.

Así es, gracias a este vestidazo encontramos ciertas similitudes con una de las escenas en las que Carrie Bradshaw aparece en el reboot de Sexo en Nueva York. En la primera temporada de And Just Like That (que actualmente se encuentra en pleno rodaje de la segunda) apareció con esta delicada versión con el cuerpo drapeado en azul de la firma Norma Kamali, ¡se volvió viral en cuestión de horas! Una coincidencia de lo más cool que también localizamos en sus zapatos, el mismo tipo de sandalias fina anudada al tobillo (las de la columnista son de Aquazzura), un aspecto más que la conecta con Aniston. Esta genial similitud asegura cuál será la prenda estrella que debemos añadir a nuestro vestidor estos próximos meses de bodas y celebraciones si el objetivo es marcar la diferencia con opciones tan sofisticadas como estas. Y además, nos gusta porque es el diseño perfecto que podremos llevar una y otra vez con diferentes complementos sin cansarnos nunca, podríamos decir, que se convertiría en nuestro mejor aliado.