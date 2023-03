Sarah Jessica Parker le da a su vestido 'lady' un toque francés gracias a una boina muy original

Aún no sabemos todos los detalles de la trama de la segunda temporada de And Just like That, esa en la que Carrie Bradshaw se reencuentra con un amor del pasado nada más ni menos que 20 años después, Aidan Shawn. Pero lo que sí podemos asegurar es que seremos testigos de un maratón de estilo que solamente alguien como la columnista de Nueva York sería capaz de lucir con éxito, demostrando que no hay nada que le detenga. El último ejemplo lo hemos localizado durante el rodaje por las calles de Nueva York, y ha hecho que un look que llevaría una de sus amigas más clásicas, sea nuestro nuevo flechazo.

Por la silueta lady, afinado a la cintura, escote cuadrado y falda voluminosa, encajaría totalmente en el armario del personaje de Charlotte York, pero ella (junto al gran equipo de estilistas de la producción) ha conseguido darle la vuelta a este vestido convirtiéndolo en una versión mucho más romántica con ese toque cañero que tanto la distingue. No importa el tiempo que pase, porque sigue siendo el icono de moda que en la época de los noventa nos conquistó, y con este conjunto con un delicado estampado floral en rosa fucsia y negro de la casa Philosophy di Lorenzo no ha dudado en añadir una de las prendas estrellas del momento, las chaquetas cropped, aquellas que han popularizado la Generación Z.

La suya, de estilo marinero y un claro guiño al vestuario atemporal de las parisinas, con detalles en blanco y una hilera de botones dorados ha conseguido restar sobriedad a la pieza. Una prenda muy primaveral que pertenece a los años ochenta y que los encargados de su guardarropa encontraron en las perchas de la tienda multimarca Animal Vintage, donde hay auténticas maravillas vintage como estas. Pero el detalle que ha marcado el estilismo es la elección de su tocado, que sigue la estética afrancesada de forma elegante.

Una bonita boina ladeada de la marca Gigi Burris Millinery creada artesanalmete en su taller a partir de un nuevo método, rafia a crochet, que queda fenomenal con el bolso cruzado y cadena metálica de la firma brasileña Serpui y un par de salones con lazada de Gianvito Rossi. Un conjunto que ha defendido como la gran experta que es dentro y fuera de la pantalla. ¡Pero no ha sido el único que nos ha llamado la atención! Durante una de las escenas que veremos más adelante, hemos visto uno que nos ha inspirado para reciclar las lentejuelas.

Enfundada en un vestido amarillo clarito de corte midi, con el cuerpo bañado de hilos metalizados que desprenden luz y falda tableada, Carrie ha incorporado una divertida chaqueta (también 'crop') de lentejuelas plateadas y naranjas. Una genial combinación que confirma que las piezas con paillettes también encajan lejos de las fiestas navideñas y puede ser el mejor aliado para dar un twist a un traje que tenías guardado en el armario. Así que si este fin de semana tienes planes con tus amigas, haz como la escritora más FASHION de la historia y dale una oportunidad a los brillantes.