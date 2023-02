Nunca imaginarías el zapato que Carrie Bradshaw añadiría a un pantalón de chándal para una cita

El rodaje del la segunda temporada del reboot de Sexo en Nueva York no deja de sorprendernos. Los movimientos y los estilismos de algunos de sus personajes, terminan convirtiéndose en noticia, como el apasionado beso que vimos entre Carrie Bradshaw y un antiguo amor que regresa a la pantalla. Y ahora nuestros ojos han cazado un look que jamás pensaríamos que tendría hueco en el exclusivo y lujoso armario de la protagonista que sigue inspirando década tras década a las chicas que adoran la moda Y no, no hablamos de sus míticos Manolo Blahnik azules, más bien de una combinación de lo más arriesgada que únicamente pueden llevar con estilo y sin fallar en el intento it girls como ella.

- El vestidazo más espectacular de Carrie Bradshaw vuelve a su armario ✨

Entre todas las (micro)tendencias que hemos fichado en la exitosa producción de HBO, And Just Like That, quizás esta escena que protagoniza la escritora junto a su novio del pasado, Aidan Shaw, sobre un muelle en Nueva York, es una de las más llamativas del momento. Y todo por un motivo: la elección de su vestuario. ¿Pensabas que las lentejuelas eran cosa del pasado? ¿Que únicamente estaban reservadas a la época navideña? He aquí el ejemplo FASHION que desmiente esta teoría, nunca habrías imaginado ver a nuestro referente de moda dándole una oportunidad a este cógido tan trendy y complicado de llevar en el día a día.

- La secuencia de 'And Just like That' que confirma que el amor se merece una segunda oportunidad 💞

Con una camisa azul masculina y extralarga (que actúa casi como vestido), un par de clásicos pantalones de chándal morados vintage según asegura el equipo de estilistas de la serie, un precioso abrigo largo bañado de pailettes en dos tonos, blanco y gris oscuro, creando un delicado estampado y la joya de la corona en sus pies: Unas botas de caña media y tacón ancho que destacan por sus idílicos bordados de abalorios y cristales, firmadas por SJP Collection, la reconocida marca de zapatos de la actriz que más de una vez se ha colado en la pequeña pantalla.

- ¿Sueñas con vivir como Carrie Bradshaw? Ahora puedes alquilar su apartamento de 'Sexo en Nueva York'

No es ningún secreto Carrie Bradshaw siente devoción por los zapatos, complemento que en más de una ocasión ha protagonizado algún que otro episodio en la serie original que se estrenó en los años noventa. Ahora, la columnista neoyorquina se ha bajado de sus espectaculares sandalias (esas que todas deseamos lucir algún día) pero también ha dejado a un lado las zapatillas de deporte para darle un inesperado giro a su conjunto, ¡y nos encanta!

¡Localizadas su versión 'glam' en Zara!

Si quieres hacer como ella e incorporar un par de botas protagonistas a tu colección, estás de suerte, porque hemos localizado este modelo XL, satinado y en su versión oscura, recubrierto de un tejido red con detalles de cristales y pliegues en las novedades de Zara (249 euros). Eso sí, ten cuidado si quieres probar a combinarlo con pantalones joggers como ha hecho la intérprete demostrando que no hay nada imposible para ella, ¡porque no es tan sencillo como parece!