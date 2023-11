Hailey Bieber arrasa en su precumpleaños junto a Justin Bieber y Kendall Jenner, al lucir las botas mosqueteras más increíbles

Puede que haya a quienes no les guste nada celebrar su cumpleaños, pero eso no suele suceder en el mundo de las celebrities. Kim Kardashian, Paris Hilton, Victoria Beckham... son sólo algunos de los muchos los ejemplos que tenemos en la memoria en los que hemos visto a personajes conocidos festejar la llegada de su nueva edad por todo lo alto y sin escatimar en gastos. Sin embargo, por increíble que parezca, también existen actrices, cantantes y modelos más moderadas que disfrutan con un simple plan entre amigos y alejados de excesos. Pero no, Hailey Bieber tampoco forma parte de este último grupo. Y es que aunque aún falten unos días para que la mujer de Justin Bieber llegue oficialmente a los 27, eso no le ha impedido empezar a celebrar ya su vuelta al sol.

La modelo lleva toda la semana ocupada con grandes planes entre los que no ha faldado una cata de vino en el campo, a donde se ha llevado, además de a sus amigos más cercanos, a su marido y a su mejor amiga Kendall Jenner. Y, como te puedes imaginar, también ha incluido en su maleta grandes looks con los que su fin de semana. Si hace unos días nos sorprendía al lucir un sensual vestido rojo de terciopelo, ahora lo ha hecho al lograr una combinación de lo más inesperada: unas botas mosqueteras con un maxi jersey de borreguito. Y aunque aparentemente el estilo de estas dos prendas pueda chocar, ese contraste es justo lo que ha convertido a este combo en un acierto total.

Para su gran noche de celebración entre amigos en la que ha soplado las velas en una tarta con la forma de uno de los pintalabios de Rhode, su firma de belleza, Hailey Bieber ha sucumbido a unas botas over the knee de piel en color naranja y con un llamativo estampado de rayas verticales negras y las ha conjuntado con un jersey de borreguito largo que ha llevado a modo vestido. Un total look firmado por Bottega Venetta con el que nos ha dado la clave de cómo llevar a la perfección este calzado tan tendencia que a veces, parece imposible.

Además, como no podía ser de otra manera, su íntima amiga Kendall Jenner ha estado a su lado y juntas se han hecho una foto-espejo con la que hemos podido ver también el look campestre con pañuelo en la cabeza incluido, de la hermana Kardashian. ¿Lo mejor? Que esto tan sólo es un avance del festejo, ya que la empresaria y modelo no cumplirá 27 años oficialmente hasta dentro de cuatro días. Por eso, muy probablemente, sigamos viendo a través de sus redes sociales como hasta ahora, la gran variedad de estilismos con los que Hailey da la bienvenida a su nueva edad.