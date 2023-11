El conjunto premamá de Sandra Gago en Turín con el vestido de punto cómodo que adoran las italianas

En agosto conocíamos la noticia de que Sandra Gago y Feliciano López se convertirían por segunda vez en padres de un bebé al que darán la bienvenida en febrero. La modelo de 28 años se encuentra ahora en la recta final de su embarazo y ha aprovechado para realizar una escapada a Italia junto a su pareja. Tras sorprender en los Premios Princesa de Asturias con un elegantísimo vestido satinado de Armani, con el que presumía de barriguita premamá en octubre, esta vez lo ha hecho con un estilismo que estamos deseando copiar. Un look todoterreno para el día a día que fusiona comodidad y elegancia con una de las prendas claves de esta temporada.

La madrileña paseaba por la Plaza San Carlo de Turín luciendo una elección de lo más chic en tonos neutros. Se decantaba por un vestido de punto con cuello vuelto y estructura de canalé, un modelo elástico que se adapta perfectamente a su figura y que cuenta con una pronunciada abertura lateral en la falda, dándole también un toque sexi. Una silueta perfecta para el otoño y aprobada por las estilistas como básico de armario esencial.

El diseño que lleva la modelo pertenece Akala Studio, la firma prêt-à-porter que Alice Campello fundó en 2021. Un sello que se caracteriza por creaciones minimalistas y versátiles made in Spain. El modelo que lleva Sandra es el vestido London (130 euros), que ha acompañado con un abrigo largo de paño negro y botas de Hermès. "Los looks en el embarazo se complican un poco", contaba hace unos días a ¡HOLA! "Cuesta encontrar prendas que te favorezcan. Con lo que mejor me veo y me siento, porque es importante ir cómoda, es con leggings y jerséis o camisas oversized. También con vestidos de punto que me gusta combinar con botas".

Una fórmula que también aplica Alice Campello

La prueba de que el conjunto de la modelo puede resolver cualquier duda de estilo (embarazada o no), la encontramos en el armario de la esposa de Álvaro Morata. La italiana también es partidaria de esta forma de combinar el mismo vestido, pues recientemente lo hacía recurriendo de nuevo a los neutros con un Birkin blanco de Hermès y botas marrones animal print de Fendi.