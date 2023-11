Alice Campello y Chiara Ferragni, las italianas que nos inspiran con sus vestidos de noche en Milán

Las redes sociales son el mejor escenario para conocer quiénes son amigas tanto dentro como fuera de la pantalla del móvil y lejos de los paparazzi. Si el amor mueve montañas, la amistad es el motor para salir adelante en plena tempestad. Son muchas las celebridades femeninas que se han apoyado entre ellas para conseguir metas y esta semana hemos sido testigos de otra alianza FASHION que nos ha encantado: ¡Chiara Ferragni y Alice Campello! Sabíamos que se conocían, incluso sus hijos han compartido hora de juegos, pero parece que su relación es aún más estrecha con su última quedada en Milán.

- ¡Menudo cambio! Chiara Ferragni comparte sus inicios como modelo a los 16 años

La empresaria de belleza que está triunfando con su marca, Masqmai, ha celebrado esta semana una cena privada en el restaurante Langosteria Cucina. Lo ha hecho junto a mujeres italianas con gran influencia en el sector, como la conocida diseñadora Gilda Ambrosio (co-fundadora de la firma The Attico) y la creadora de contenido Veronica Ferraro. Una cita otoñal de lo más especial e íntima en la que, gracias a las fotografías que se han viralizado en cuestión de horas, hemos podido ver la complicidad y el cariño que comparte con todas ellas, sobre todo con la reina de las influencers, Chiara.

- Alice Campello deslumbra con el vestido de 'escote mariposa' más viral

Pero lo que más nos ha sorprendido no ha sido que sigan afianzando sus lazos en las que comparten doble profesión, empresarias y madres, también la elección de vestuario. Alice, por su parte, se ha decantado por un minivestido bañado de lentejuelas rosas, manga larga con el puño y la cintura fruncidos, afinando así su figura, con un escote profundo en pico. Un diseño súper llamativo que apuesta por la estética Barbie y que está firmado por la mencionada maison, The Attico, que encontramos por 1.270 euros. En cambio, la que trabaja para las casas de moda más importantes del sector, ha sorprendido con un estilismo de noche mucho más arriesgado y sensual.

- Todo lo que ha conseguido Chiara Ferragni en 14 años como 'influencer' y empresaria

No hay día que Chiara no nos enamore con sus propuestas, todo lo que toca se convierte en oro, ¡casi literalmente! Este atuendo de vinilo que se ciñe milimétricamente a su cuerpo como si estuviera confeccionado sobre ella, sin lugar a dudas, se ha convertido en uno de los más llamativos que ha llevado esta temporada de frío. Se trata de una propuesta de la firma The New Arrivals de la modista Ilkyaz Öez, un diseño palabra de honor y largo hasta los tobillos con el que ha conseguido un toque más punk añadiendo un chocker y un colgante en forma de cruz, lo localizamos disponible por 820 euros. Dos estilos totalmente diferentes pero que encajan genial para una quedada con tus besties, ¿cuál habrías elegido tú?