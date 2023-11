El resurgir de las medias rojas que ya unieron a la princesa Diana de Gales y Blair Waldorf, ¿te atreves?

Seguro que has deseado tener el armario de tus personajes de ficción favoritas como Carrie Bradshaw, Serena Van der Woodsen... Mientras poco a poco intentas crear una versión similar y actual, posiblemente te has dejado llevar por algunos de los estilismos estrella que han marcado el rumbo de la historia y los has reinterpretado adaptándolos a tu estilo. Tenemos una muy buena noticia que hará que arriesgues con los looks de invierno, ¡robarás todas las miradas! Ahora podrás añadir un complemento inolvidable y de lo más diferenciador que ha unido a grandes iconos de la moda, ¿adivinas cuál puede ser? Una pista: la reina 'B' y una princesa real las adoraban.

El street style es el mejor escenario para conocer cuáles son las tendencias que triunfan fuera de las pasarelas, y entre todas las que las prescriptoras han añadido a su colección destaca una en cuestión, las medias rojas. Una pieza cargada de personalidad que no encaja con todo el mundo, pero que inesperadamente ha unido a dos de los guardarropas más recordados de las últimas décadas: el personaje de Blair Waldorf y la royal que cambió las normas de vestuario. La conexión que necesitábamos para confirmar que sí son versátiles, pero la clave reside en el equilibrio.

El estilo preppy del personaje de Gossip Girl sigue dejándonos momentazos como este. Aunque no es ninguna sorpresa que cubriera sus piernas con medias, sí que nos llama la atención que lo hiciera con una tonalidad que para nada pasa desapercibida. Algo similar vivió la eterna princesa Diana de Gales con su fotogénica evolución de estilo. Gran experta en salir de la zona de confort, demostró que encajaban genial con looks sofisticados y regios que hoy forman parte de museos alrededor del mundo.

En plena fiebre por el lujo silencioso y la pasión por los atuendos coloridos de las chicas portuguesas, te proponemos que estos meses de frío y lluvias que acechan a la vuelta de la esquina des rienda suelta a tu creatividad y hagas como estas dos mujeres que siguen influenciando con el paso del tiempo. No tengas miedo en lucir las piernas a todo color con medias tupidas, lenceras o semitransparentes.

En las calles de las principales avenidas, las expertas en materia se atreven con todo dando lugar a combinaciones de ensueño. Las lucen con trajes de dos piezas clásicos, con jerséis y minifaldas, abrigos largos estampados e incluso con un cárdigan a modo de vestido. ¿Tú cómo lo harías? Súmate a este carro FASHION y no olvides que la magia reside en el equilibrio.