Paris Hilton desvela que compró 45 vestidos de novia para su boda con Carter Reum

Las bodas de los famosos normalmente no están exentas de extravagancias. Recordemos, por ejemplo, que Kim Kardashian desembolsilló hasta 10 millones de dólares cuando se dio el 'sí quiero' con Kris Humphries en 2011. Aquel matrimonio solo se mantuvo en pie por 72 días, pero entendemos que la emoción que puede provocar la planificación de ese día tan especial nos lleve a cometer locuras. Si no, que le pregunten a su amiga Paris Hilton. La heredera no solo planificó tres días enteros de celebración para casarse con Carter Reum, en noviembre de 2021, ¡también adquirió más de 40 vestidos de novia!

Los 45 vestidos de novia de Paris Hilton

El día de su boda, Paris Hilton estrenó hasta seis vestidos diferentes, cada uno radicalmente distinto del anterior, pero dos años después del enlace, confesó que realmente tenía pensado lucir muchos más a lo largo del fin de semana de celebraciones. Es lo que sabemos tras la publicación de una reciente entrevista para la edición británica de la revista Vogue: "Usé seis vestidos porque literalmente tenía 45”, dijo.

Cuando se tiene la influencia de la que puede presumir Hilton, no sorprende que tantas firmas de alta costura llamen a su puerta para confeccionar el look nupcial definitivo de la heredera más famosa del mundo: "Mi estilista recibía llamadas de diseñadores de todo el mundo y todos estaban tan emocionados de ser parte de esta boda que hicieron estos increíbles vestidos personalizados que eran tan hermosos".

Su favorito, inspirado en Grace Kelly

Por cuestiones de tiempo, asumimos, la protagonista de The Simple Life tuvo que recortar su selección. Aun así, consiguió sacar provecho a más de uno durante el transcurso de la noche. En la misma entrevista, desveló que uno de sus favoritos fue el vestidazo de Oscar De La Renta que efectivamente lució de camino al altar. “Quería algo que fuera realmente una princesa, que tuviera flores en 3D", explicó. Para este diseño, bajo órdenes de Paris, los directores creativos de la marca se inspiraron en el look de novia de Grace de Mónaco.

Entre los vestidos de novia que finalmente sí llevó en su boda después de jurar amor eterno al padre de su hijo, encontramos diseños de Pamela Roland, Galia Lahav, Alice + Olivia, entre otras firmas. Estos abarcan registros tan distintos que seguramente Paris se quedó satisfecha: mientras que uno se compuso de tul con cientos de cristales bordados, su romántica elección para el primer baile en pareja, otro destacó por su color rosa fluorescente, ideal para el festival que la pareja organizó al día siguiente en un parque de atracciones.