Paris Hilton recrea, dos décadas después, el icónico look 'glitter' que llevó a su 21 cumpleaños

Pocos conceptos van mejor de la mano que el de Paris Hilton y el estilo Y2K, pues uno no se entendería sin el otro. La empresaria se convirtió durante la década de los 2000 en todo un referente, impulsando algunas de las tendencias que ahora han regresado: el Barbiecore con su fiebre por las prendas rosas, los pantalones de tiro bajo, las botas metalizadas... Es por ello que la temática de la última fiesta a la que ha asistido como anfitriona, no podía ser otra que la estética inspirada en aquella época. La DJ ha colaborado con la compañía bancaria Klarna creando un espacio pop up interactivo basado en la moda del cambio de milenio, que ha inaugurado en Los Ángeles con un look de lo más especial.

Totalmente acorde con la etiqueta que esta cita sugería, Paris Hilton se ha decantado por la pieza que convirtió a principios de los 2000 en su uniforme. La socialité, que acaba de cumplir 42 años, ha posado con un minivestido plateado de finos tirantes repleto de purpurina. Un diseño que ha combinado con unos guantes del mismo estilo, una gargantilla ancha y unos zapatos de tacón con los que ha logrado un total look glitter que, evidentemente, su seguidores no han tardado en reconocer. Y es que no es la primera vez que la millonaria heredera opta por algo así. De hecho, se trata de un guiño a uno de sus conjuntos más icónicos, aquel que escogió para celebrar su 21 cumpleaños.

"No dejes que nadie te quite la chispa", comentaba Paris en sus redes sociales, donde ha compartido al detalle las imágenes del vestido con el que ha deslumbrado (literalmente). Puesto que el nombre de este espacio es House of Y2K, ha querido hacerle honor recreando el estilismo que llevó en 2002 durante una de las múltiples fiestas con las que festejó los 21 y también el lanzamiento de Nueve tumbas, película de terror que protagonizó entonces. En aquella ocasión se enfundó en este vestido de Julien MacDonald confeccionado con cristales de Swarovski, que contaba con aberturas laterales y un pronunciado escote en la espalda.

Aquel año también lo acompañó con una gargantilla de diamantes como la que ha vuelto a llevar estos días, aunque eso sí, en cuanto al resto de complementos, fue el color rosa el que no pudo faltar tanto en las sandalias como en aquel famoso bolso adornado con el dibujo de Campanilla. Un look tan icónico que, años después, no solo volvió a recrear la influencer durante un evento en Marbella en 2017. También otras celebrities como Kendall Jenner lo usaron de referencia, en el caso de la modelo, precisamente para celebrar también los 21. Incluso Versace le hizo un guiño sobre la pasarela con un diseño nupcial con la misma silueta, pero en color rosa, que Paris lució durante el desfile que la firma hizo en Milán en septiembre de 2022.