Ana Mena presenta nuevo proyecto versionando uno de los looks más icónicos de Paris Hilton

Hay vestidos que hacen historia: el de gala rojo que Julia Roberts llevaba en Pretty Woman ideado por la diseñadora de vestuario Marilyn Vance; el Givenchy con el que Audrey Hepburn aparece en la primera escena de Desayuno con diamantes; y, cómo no, la razón por la que nació el buscador de imágenes de Google, el verde jungla de Versace que Jennifer Lopez lució en los premios Grammy del 2000. Y es a esta última década a la que nos trasladamos gracias a Ana Mena y su estilismo "Y2K" inspirado en el de Paris Hilton cuando se coló en la lista de looks icónicos el día que celebró su 21º cumpleaños. Y es que, veinte años después, la cantante lo ha elegido para anunciar a sus fans que ya ha grabado el single de su nuevo y esperadísimo álbum.

"El otro día grabé el single del álbum y es ✨🔥🥹💣❤️, ya queda menos", ha anunciado en sus redes la cantante antes de añadir lo mucho que quiere a su más de millón y medio de fans. Además de confirmar que no habrá que esperar mucho más para escuchar su nuevo trabajo, la de Estepona le rinde un claro homenaje con su look a Paris Hilton, quien lució uno muy similar al alcanzar la mayoría de edad estadounidense con un vestido de tejido de malla. A igual que el de Ana, aquel reflejaba la luz en una explosión de detellos plateados, aunque en la versión actualizada notamos una variante que le resta atrevimiento al conjunto: la española añade un top abotonado debajo para reducir el riesgo de sobreexposición que en su momento no llevó la socialité.

Exactamente 20 años antes de que Ana haya llevado el vestido plateado en cuestión, Paris se atrevió con un diseño practicamente igual cuando celebró su cumpleaños en el mítico club Stork Rooms de Londres: de tirantes espagueti atados al cuello, escote drapeado y espalda totalmente al descubierto, un look de infarto al que añadió gargantilla choker a juego y bolso tartera de latón rosa ilustrado con el personaje de Campanilla. En definitiva, un estilismo con el que arriesgó y acertó a partes iguales pues a día de hoy se le considera todo un referente del estilo de la primera década de los 2000.

Como última prueba gráfica de lo mucho que significa el vestido de Hilton para la cultura pop echamos la vista atrás al 21º cumpleaños de Kendall Jenner; una ocasión muy especial para los estadounidenses pues supone un rito de paso hacia la edad adulta y para la que la modelo de 'klan' Kardashian-Jenner eligió un estilismo diseñado por Antoine Salameh prácticamente idéntico al de la nieta del magnate hotelero.