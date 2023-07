Dakota Johnson reaparece en Milán con el look de invitada minimalista más elegante

Apenas se deja ver en eventos y no suele compartir contenido en redes sociales, por eso cuando Dakota Johnson posa ante las cámaras, su presencia suele suscitar especial interés. Es lo que ocurría ayer durante la fiesta que una conocida marca de bebidas celebraba en Milán y a la que la actriz acudió como invitada. La última vez que la vimos también fue en Italia, en el concierto que Coldplay ofreció el pasado junio en Nápoles. Esta vez ha regresado a la capital para deslumbrar con su estilo minimalista, estrenando el que probablemente es hasta la fecha, el vestido negro más sofisticado de su vestidor.

Sus elecciones la han hecho coronarse como una de las representantes más certeras del lujo silencioso, pues tiene un don para combinar básicos atemporales y de calidad, firmados por los sellos de moda más exclusivos. Y si hablamos de este tipo de prendas, hay una que no puede faltar en ningún armario que se precie: un vestido negro, la pieza que las expertas siempre defenderán gracias a su versatilidad y la capacidad de adaptarse a cualquier plan de noche.

La protagonista de Cincuenta sombras de Grey ha convertido este tipo de diseños en el color más oscuro de la paleta, en una de sus apuestas seguras, logrando que nunca pasen desapercibidos a pesar de su sencillez. Experta en dar con vestidos negros que no son como los demás, anoche conquistaba con esta pieza inspirada en la colección Otoño/invierno 2023 de Versace. Una silueta midi de efecto reductor con escote palabra de honor y cuerpo ligeramente encorsetado, que le sentaba como un guante y a la que apenas le hacía falta complementos para brillar. Un look que acompañó con unos salones destalonados de tacón y pronunciada punta, también de la casa italiana.

Pero su acertado conjunto no fue lo único que llamó la atención sobre la intérprete, ¡también lo hizo su acompañante! Y no, no fue su pareja Chris Martin quien acudía a la fiesta, sino uno de los actores más deseados de Emily en París. Se trataba de Lucien Laviscount (Alfie en la ficción), quien asistía al evento también como embajador y demostrando como a menudo suele hacer, que existen alternativas al clásico traje de chaqueta y pantalón con esta atrevida camisa de encaje transparente de Dolce & Gabbana.