Tamara Falcó y Dakota Johnson unidas por el traje de chaqueta de las invitadas más elegantes

Aunque nos encontramos en plena época primaveral en el que el armario experimenta una explosión tonal y de estampados, cada vez son más las que apuestan por estilismos monocolor y atemporales, ideales para un look de invitada. Si hace unos días hablábamos de Lily Collins y Ana de Armas, ahora es el turno de dos mujeres que marcan tendencia allá por donde pasan, Tamara Falcó y Dakota Johnson, que han conectado luciendo el mismo tipo de vestuario confirmando que es perfecto para lucir cualquier momento del año porque desprende empoderamiento y feminidad a partes iguales.

La marquesa de Griñón que se encuentra preparando los detalles de su esperadísima boda con Iñigo Onivea el próximo 8 de julio, ha desvelado detalles durante su tertulia en la programa televisivo El Hormiguero sobre cómo será la fiesta de pedida. Y no lo ha hecho vestida de blanco como en otras ocasiones la hemos visto, sino con un total look negro que seguramente ya tienes colgado en tu vestidor y puedes copiar esta misma noche para salir con tus amigas. Como gran experta en materia, ha optado por las piezas que no pasan de moda para construir un conjunto de sobresaliente.

Enfundada en un tres pieza muy cañero compuesto por una sencilla blazer con solapa anchas, bolsillos frontales y las mangas remangadas con las que consigue ese efecto más desenfadado que tan bien le sienta. Una pieza de fondo de armario que ha combinado en esta ocasión con un elegante top satinado de tirantes, un par de pantalones de traje de pernera ceñida, cinturón de piel a juego y unos altísimos salones de charol y tacón de aguja con los que ha aportado esa pincelada más llamativa. Y lo que para nada imaginábamos es ver coincidir a Tamara con una de las superestrellas de la industria cinematografica.

La protagonista de Cincuenta sombras de Grey ha aparecido esta semana en un evento celebrado en California para promocionar su nuevo proyecto, la comedia Slip, enfundada con un traje de sastre de rayas diplomáticas, aunque con una versión setentera que tanto la caracteriza. Siguiendo la misma táctica que la madrileña, ha optado por combinar todo en negro, desde la chaqueta de silueta amplia con dobles botones, un escotadísimo body que afina aún más su figura, pantalones de talle alto ligeramente acampanados y calzado de piel.