¿Vaqueros en una alfombra roja? Dakota Johnson rompe el 'dress code' con dos lookazos

No solo la moda vive una de sus épocas más ajetreadas debido a las Fashion Weeks, la industria del cine también ha iniciado el año por todo lo alto con una copada agenda. Tras las entregas de los Globos de Oro, el 10 de enero, y los Critics Choice Awards, cinco días después, el pasado jueves arrancaba el Festival de cine independiente de Sundance, en Park City (Utah, Estados Unidos). Y el inicio no ha podido ser más FASHION ya que la elegida para inaugurar la cita ha sido Dakota Johnson, una de las actrices que mejor visten de Hollywood y quien tampoco ha defraudado en esta ocasión. Sus elecciones, lejos de los códigos de invitada clásicos, han dejado clarísimo que los jeans también son perfectos para un evento de alfombra roja.

Dakota se marca 'un Britney Spears'

Un look vaquero es una de las apuestas más arriesgadas que una celebrity puede escoger para una alfombra roja. Sin embargo, lo hemos visto en muchas ocasiones sobre la moqueta carmesí: desde que Britney Spears luciera un vestido denim en los American Musica Awards de 2001 (a juego con su entonces pareja, Justin Timberlake), distintas estrellas se han atrevido con prendas de este tejido para fiestas y galas. La última ha sido Dakota Johnson, quien para dar el pistoletazo de salida al Festival de Sundance, se ha enfundado un conjunto de tres piezas en vaquero oscuro de la firma Magda Butrym. Conocido como Canadian tuxedo, el traje denim es supertendencia este año en las calles, y la protagonista de Cincuenta sombras de Grey ha dejado claro que es igualmente apto para acontecimientos especiales.

En su caso, ha lucido una gabardina larga sobre un corsé y un pantalón baggy, una combinación de lo más favorecedora, tal y como podemos comprobar en sus fotos de alfombra roja pero también cuando se subió al escenario y se quitó la prenda exterior. Con el corsé, además, revalida el escote palabra de honor como uno de los favoritos del momento. Unos zapatos abotinados de color negro, una sofisticada gargantilla con colgante y su larguísima melena oscura completaban este estilismo que logra la categoría de lookazo.

La chaqueta 'Motomami' también llega a Sundance

Horas después de marcarse su propio 'Britney' en el evento inaugural, Dakota volvió a arrasar en Sundance con vaqueros. Para esta segunda aparición, el estreno de The Disappearance of Shere Hite, la actriz estadounidense optó por un look más informal pero igualmente de tendencia ya que la pieza clave fue una chaqueta motera guateada de lo más cool. Se sumaba así a la estética Motomami que Rosalía puso de moda con su último disco y que también han llevado otras referentes como Kendall Jenner, Dua Lipa o Hailey Baldwin. El resto del look eran piezas básicas -top negro, mom jeans y botas de media caña- que conferían todo el protagonismo a la cazadora bicolor gracias a la que podemos afirmar que la influencia de Rosalía continúa imparable.