Paula Echevarría estrena el vestido de Mango viral que sienta bien a rubias y morenas

Dicen que el rojo es el color universalmente favorecedor, el que nos hace más atractivas a ojos ajenos. Sin embargo, en FASHION tenemos otro favorito, más fácil de combinar y con el mismo efecto de sentar genial a rubias, morenas y pelirrojas. Nos referimos al fucsia intenso, ese rosa casi buganvilla, y la nueva prueba de su poder la encontramos en el último vestido viral de Mango, un diseño de punto abierto que se ha colado incluso en el vestidor de Paula Echevarría.

Su estilo es admirado por miles de españolas, y ella opina que la razón es que siempre se muestra "tal y como es". Puede que esté en lo cierto, pero lo que sin duda le suma puntos a Paula Echevarría es que defiende con acierto las tendencias más potentes. Así lo ha hecho este verano con el look de invitada verde Mojito, el traje de bermudas o, en esta última ocasión, el vestido de punto viral.

Se trata de un diseño de Mango (49,99 euros) confeccionado en mezcla de algodón y lino, calado y con forro interior que, aunque está agotado, ha confirmado que el fucsia sienta muy bien a todas, independientemente del tono de pelo y del de la piel. Y es que, en las calles y en las redes, se lo hemos visto a rubias, castañas, morenas... y a chicas de teces muy diferentes. Y además se favorecer, ¡resalta el bronceado!

El color vibrante más fácil de combinar

No son los anteriores los dos únicos beneficios del rosa buganvilla, sino que, como extra súper práctico, permite crear looks con accesorios de tonos muy diferentes. Puedes llevar este vestido junto a piezas doradas a una boda u otro evento; con zapatillas blancas durante el fin de semana... o con complementos neutros, ya sea en negro, como ha querido Paula Echevarrí,a o en beige, como la influencer portuguesa Rita Montezuma (en la imagen superior). Además, casualidad o no, ambas han escogido el mismo modelo de bolso, un modelo redondo de fibra natural (también de Mango), en diferentes tonos. ¿Será este la siguienta pieza viral?