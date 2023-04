Hablamos con Paula Echevarría: 'Con los años aprendes a respetarte a ti misma y a tu cuerpo'

Comparte con Elsa Pataky y Amaia Salamanca el podio a las actrices más esperadas de cada alfombra roja, pero Paula Echevarría también se ha colado en el ránking de las españolas con más seguidores en redes sociales. Un combo que le ha permitido traspasar la pequeña pantalla donde, allá por 2004, la conocimos en El Comisario, para colaborar con firmas de moda y belleza como la más potente de las influencers. Porque, igual que sucede con Sara Carbonero y Tamara Falcó, lo que Paula estrena o recomienda es firme candidato a agotarse en cuestión de horas. Podemos llamarle 'efecto Paula', y la última en buscarlo ha sido la marca de joyas Agatha Paris, que ha fichado a la intérprete de 45 años para elegir las piezas con las que más se identifica. Los favoritos de Paula es una selección de pendientes, colgantes y otras diseños que, luciendo un minivestido negro drapeado de Msgm y sandalias de plataforma de Just-Ene, ha presentado en Madrid con una fiesta en la que FASHION ha tenido la oportunidad de encontrarse con ella para charlar sobre joyas, su poder de influencia o cómo ha cambiado su amor propio desde que comenzó a trabajar.

¿Cómo son las joyas que has escogido de Agatha? ¿En qué te has inspirado para hacer esta selección?

Son muy variadas. He pensado en mí, en verano, en lo que a mí me apetecería lucir. Al final, yo creo que todo esto es así, ¿no? Llevar aquello con lo que tú te sientas bien, que te haga sentir especial, que te haga lucir y que te sientas cómoda también. Porque las joyas tienen que ser cómodas, no te pueden machacar. Tienes que llevarlas y que se puedan adaptar también a todo tu modo de vida.Por eso, hay algún pendiente un poquito más grande, pero en general he cogido piezas muy fáciles de llevar, que te las puedes poner de día y de noche.

¿Utilizas joyas a diario o prefieres reservarlas para ocasiones especiales?

A mí me gusta adornarme todo el rato. A ver, de dia tampoco voy cargada, pero por ejemplo sí me pongo algún colgantito, unas pulseritas. Y luego ya pendientes: tengo siete agujeros en una oreja y dos en la otra. Entonces me encantan los pendientes pequeñitos, de los que me pueda poner muchos diferentes. Y en eso creo que Agatha es la firma que más opciones tiene.

¿Cuál es la pieza más especial de tu joyero?

Una pulsera que heredé de mi abuela, que murió cuando yo tenía seis años. Ella llevaba siempre puesta una pulsera de oro, de esas típicas que había antes con un montón de colgantitos, de medallitas con el nombre de los hijos o con los horóscopos. Y ella la llevaba siempre puesta, entonces yo siempre se la estaba tocando. Y cuando falleció, me la dejo para mí y la tengo guardada como aro en paño.

¿Tienes alguna joya que darás a tu hija cuando sea más mayor?

Tengo muchas guardadas por ahí, las que me regaló su padre; esas tienen nombre y apellidos. De hecho hay una muy especial que me regaló cuando ella nació y que por supuesto que esa va a ser para ella.

Aparte de joyas, ¿qué es lo que te gustaría que tu hija heredara de ti?

La verdad es que ya lo ha heredado: la personalidad. Yo tengo mucha personalidad y nunca me he dejado influenciar por nadie. Y eso es algo que ella también tiene totalmente. Le da igual lo que le digas, es muy cabezona y eso a veces, para mí, no es tan positivo [ríe], en el fondo sé que, para la vida, es muy bueno.

¿Cómo consigues compaginar ser madre, trabajar, manter tus redes activas, entrenar...? ¿Cuál es el truco?

No hay truco. Es intentar exprimir el tiempo al máximo. Yo todos los días, trabaje o no trabaje, me levanto a las siete de la mañana, fines de semana incluidos. Y a partir de ahí, el día cunde mucho, la verdad. Da tiempo a todo. Miguel, mi pareja, colabora en todo, absolutamente en todo. Y no digo que me ayude, porque no es ayuda; es lo que tiene que hacer. Pero es verdad que no todo el mundo es igual y él colabora absolutamente en todo. Formando un buen equipo con tu pareja, da tiempo a todo.

Ahora te vemos entrenar más que nunca y, en campañas como la que acabas de publicar de lencería, estás guapísima. ¿Cómo te sientes con tu cuerpo ahora comparado con como te sentías, por ejemplo, hace 20 años?

Siento más seguridad. Con los años aprendes a respetarte a ti misma y a respetar tu cuerpo tal y como es. Aprendes a quererte como eres. Y yo me siento muy a gusto conmigo misma. Engordé 30 kilos en el embarazo de mi hijo, pero nunca he dejado de salir, ni de fotografiarme, ni de hacer nada. Consideraba que era una etapa de mi vida en la que estaba así por una razón, y ya está. Ahora no es que esté mejor o que haga más deporte, siempre lo he hecho y ahora he vuelto otra vez a mi ser. Siempre me he cuidado porque me gusta estar así y me siento más ágil y ligera. Esta soy yo, pero no me he metido en una cueva cuando era de otra manera, ¿sabes? Y además nunca he recibido ningún comentario malo sobre ello. Fíjate, me han podido criticar más por estar delgada que por estar más entradita al carnes.

En realidad, cada vez son más celebrities que normalizan el engordar o los cambios del cuerpo durante el embarazo, y resulta inspirador para muchas otras mujeres...

Yo no iba a paralizar mi vida por estar embarazada o por tener 20 kilos o 30 de más. Continué con todo, absolutamente con todo lo que tenía, incluso con campañas de publicidad. Hice una campaña de gafas de sol en el octavo mes de embarazo. Eso sí, en primer plano, no te voy a engañar [se ríe]. Imagínate, que estaba en plena apoteosis. Pero bueno, que al final es un momento de tu vida en el que estás así por una razón buena. Y además la gente no toda la vida está igual: hay veces que, debido a un estado anímico, te puede dar por comer más. A mí me pasó al contrario: en una situación de estrés, adelgacé muchísimo. Lo que quiero decir es que somos muy vulnerables a lo que nos pasa en general alrededor, y el cuerpo lo refleja.

Además de con estos mensajes de amor propio, en lo que claramente eres una inspiración para tantísimas mujeres es a la hora de vestir. Muchas de las prendas que llevas o que diseñas se agotan en cuestión de horas, ¿por qué crees que tantísimas españolas se identifican con tu estilo?

No sé... Quizá porque nunca he intentado ir de algo que no sea. Yo soy como soy y yo creo que al final tú puedes engañar a la gente un mes o un año, pero no los 15 o 17 años que yo llevo trabajando. Creo que ven que soy tal cual, y que fotografío mi vida real. Siempre cuento que, cuando yo tenía el blog, no me vestía para él; me vestía para mi vida y, después, sacaba las fotos. Creo que eso ha dado mucha credibilidad. Se notaba claramente que yo estaba adaptando mi ropa, a mi vida y mis circunstancias, a los momentos que he ido viviendo. Lo mismo que te decía ahora con los kilos de más: no me he escondido, he seguido haciendo todo lo que hago habitualmente.