Amaia Salamanca estrena el conjunto de rayas verticales 'made in Spain' que más estiliza

Cuando buscamos un look de invitada o un estilismo para un acto que requiera cierta etiqueta solemos pensar en un vestido. No es casualidad que recurramos (casi siempre) a esta prenda. Suele ser fácil de llevar, no necesitamos combinarlo con otro diseño -salvo que las temperaturas sean suaves y llevar chaqueta o algo de abrigo se vuelva imprescindible- y, generalmente, es posible reutilizarlo para planes más relajados. Pero si eres de las que prefiere llevar pantalón y los monos no te gustan demasiado, Amaia Salamanca tiene el conjunto perfecto para ti.

Hace solo unas horas Rosauro Varo recibía la Medalla de su ciudad natal, Sevilla, en un acto en el que también fueron galardonados la actriz Paz Vega y el cantante Kiko Veneno. Como no podía ser de otro modo, el empresario estuvo acompañado por su mujer, Amaia Salamanca, y sus tres hijos. Una cita muy especial para la que la actriz eligió un favorecedor conjunto de Inés Martín Alcalde.

Se trata de un total look de la colección streetwear de la diseñadora compuesto por el top Scar (disponible por 115 euros), un crop top de escote cuadrado con tirantes rectos que se cruzan en la espalda e incorpora una cremallera para colocarlo con mayor facilidad, y los pantalones del mismo nombre (disponibles por 135 euros). Esta prenda, de tiro alto con costura en el centro, tiene una abertura lateral en el bajo y acaba en un puño que se abre y cierra con botón. Para protegerse de las temperaturas que todavía siguen siendo frescas, Amaia eligió la clásica blazer cruzada de la firma, en este caso de rayas anchas (disponible por 277 euros).

Una de las peculiaridades de este conjunto confeccionado en algodón, además de estar compuesto por dos prendas que también pueden reutilizarse por separado, es que estiliza especialmente la figura. Esto se debe no solo a que se ciña en la zona de la cintura gracias al tiro alto del pantalón, sino a su estampado, y es que las rayas verticales crean la sensación óptica de que quien las lleva es más alto.

La boda del fin de semana

No es la primera vez que Amaia Salamanca elige un look de la diseñadora madrileña, que enamora con sus propuestas a invitadas y novias. Este fin de semana la actriz elegía el vestido Elena, un modelo con escote en forma de corazón con una gran lazada en el pecho acompañada de unos tirantes fruncidos con bordados, que pertenece a la colección de invitadas de la firma (está disponible por 380 euros). Un diseño con el que acudió a la boda de Guillermo Bárcenas y Loreto Sesma y que combinó con un chal estampado.