Diez formas diferentes de incorporar el chaleco vaquero a tus conjuntos de invierno y primavera

No dudamos al confirmar que el 2023 es el año del denim. Y no es que las prendas vaqueras se hayan vuelto a poner de moda, pues en realidad nunca han dejado de estarlo, sino que esta vez se está llevando esta tendencia a su máxima expresión. La pasarela está fomentando esta fiebre por los total looks en este tejido, animándonos a combinar pantalones, chaquetas o chalecos como lo hacíamos en los 2000. Y es precisamente esta última prenda la que no dejamos de ver últimamente entre las prescriptoras de estilo: el chaleco vaquero se adelanta a la primavera para colarse ya en nuestro armario, como demuestran estas invitadas a los últimos desfiles de moda. Existen nuevas formas de llevarlo en invierno (que podrás estirar hasta primavera) y hacer que se convierta en un básico de lo más especial. ¡Toma nota!