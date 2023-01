De 'influencers' a modelos de Alta Costura: la historia de las tres chicas que triufan en París

No son modelos profesionales, pero a nadie le importa. Las influencers internacionales han demostrado que ya no son simples asistentes que lucen las últimas tendencias a pie de calle, sino que también pueden hacerlo -y con mucho estilo- encima de la pasarela. Porque aunque cada vez parece haber más y estamos acostumbradas a verlas por todas partes con sus mejores looks, ¿te has preguntado alguna vez cuál es su historia y cómo empezaron en esta industria? Ahora que la temporada de desfiles ha comenzado y la Alta Costura de París nos las ha traído (junto con muchos diseños y momentos FASHION increíbles) de vuelta, queremos enseñarte quiénes son las más importantes y todo lo que hay detrás de ellas.

¿Sin ideas para tus looks de invierno? Estas 12 'influencers' nórdicas te ayudarán a inspirarte

Leonie Hanne

Probablemente sea una de las caras más visibles de todas y cada una de las Semanas de la Moda. Sí, porque no se pierde ningún desfile ni fiesta que merezca la pena. La alemana de 34 años empezó hace tan solo siete a crear contenido para sus redes sociales y aunque comenzó como dice ella "siendo tímida e insegura", ahora es todo lo contrario. Leonie Hanne trabajaba como consultora en una empresa de su país hasta que, en 2014, renunció a su puesto y se lanzó a abrir su propio blog de moda Ohh Couture, el cual se ha transformado en una web profesional donde incluso se puede comprar lo que ella lleva. ¿El resto? Trabajo y dedicación en aquello que "creía que no podía podía conseguir". Ahora, la hemos visto desfilar en el último show de Georges Hobeika con un impresionante vestido de plumas verdes y unas maxiplataformas glitter en plateado.

Las nuevas actrices, modelos e 'influencers' que no deberías perder de vista en 2023

Gabrielle Caunesil

Esta francesa de 32 años sí hizo sus pinitos en el modelaje, pero lo dejó en busca de otras metas, entre ellas, la de graduarse en psicología y la de crear su propia firma de moda, La Semaine Paris. Su vida dio un cambio aún más radical cuando se casó en 2020 con el empresario italiano Riccardo Pozzoli (ex-pareja de Chiara Ferragni), y su popularidad subió más de lo que se podía imaginar. Es muy activa en redes sociales, donde muestra, no solo su vida idílica en familia, sino también sus mejores looks. A pesar de haber abandonado hace años las pasarelas y ser más una creadora de contenido que otra cosa, vuelve para ocasiones especiales, como es el caso de la Alta Costura parisina.

Jessica Kahawaty

La australiano-libanesa Jessica Kahawaty comenzó su carrera en varios consursos de belleza (consiguió ser la segunda finalista de Miss Mundo en 2012), y como suele ser habitual, también ha sumado a su currículum la presentación de algunos programas de televisión. Además de estar graduada en Derecho y Finanzas Empresariales, Jessica Kahawaty compagina el contenido que crea para redes sociales con la gestión de Mama Rita, la marca de alimentos y platos de comida saludables y caseros que creó hace algo más de dos años junto a su madre.