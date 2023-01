Sienna Miller aparece con su novio (y con un lookazo) en la Semana de la Alta Costura de París

Ya había ganas de que comenzara otra vez la época de desfiles, y dentro de todos ellos, los de Alta Costura. Esta cita celebrada en París, es la más importante de todo el calendario FASHION y por eso, dado que ninguna celebrity que se precie quiere perdérsela, son muchos los momentos icónicos que nos dejan. Lejos de los comentadísimos looks de Doja Cat y Kylie Jenner en el desfile de Shiaparelli, hay otros más normales -y bonitos al mismo tiempo- como el que nos ha dejado Sienna Miller. La actriz ha acudido a una de las innumerables cenas de gala que se celebran en la capital francesa durante estos días, y lo ha hecho muy bien acompañada por su novio, el modelo y actor, Oli Green.

Los dos que, aunque aún no llevan un año de relación, suelen acudir juntos a muchos eventos, y por eso, no es de extrañar que a la velada organizada por Gucci para presentar su colección de Alta Joyería, fueran de la mano y se mostraran tan bien como siempre. Él, con un traje llevado de manera informal, y ella, tan guapa como de costumbre y siempre fiel a su estilo boho-chic. La actriz optó por un total look de la casa de moda italiana, compuesto por un minivestido de gasa en color beige y anudado a un lateral de la cadera, de la colección Twinsburg, de Primavera/verano 2023. Para completar el estilismo y romper con esa inspiración boho, Sienna Miller recurrió a unas botas mosqueteras de cuero con cordones frontales de la colección Crucero de ese mismo año.

Su beauty look no varió demasiado y recurrió, una vez más, a un maquillaje sencillo con el que resaltó sus ojos azules gracias a un eyeliner negro. Optó también por dejar la melena suelta con ondas naturales y con la raya en medio, un peinado sencillo con el que solemos verla cuando asiste a este tipo de citas. Un evento al que además de con su chico, pudimos ver a la actriz inglesa rodeada de otras personalidades importantes que no quisieron perdérselo, como Anna Wintour, Carla Bruni, Diane Kruger o Rosie Huntington-Whiteley.