Elsa Hosk lleva el look de invierno perfecto, ¡y en el color más tendencia de la temporada!

Aún queda mucho invierno por delante y parece que las bajas temperaturas de estos días van a quedarse con nosotros durante un tiempo. Por eso, no hay nada mejor que recurrir a las últimas tendencias para abrigarse bien e ir perfecta las 24 horas del día. Dentro de todas estas nuevas (o reinventadas) tendencias, hay una que nos ha llamado mucho la atención: la vuelta del marrón chocolate. Sí, porque aunque es un color que siempre ha estado presente, lo cierto es que, desde hacía varias temporadas, había quedado relegado al fondo del armario. Sin embargo, con la vuelta de la estética de los 2000, este tono tan favorecedor que protagonizó los mejores looks de Paris Hilton o Hilary Duff y compañía, ha vuelto a resurgir (también gracias a las celebrities) para ser uno de nuestros imprescindibles.

El último look de Hailey Bieber confirma que el marrón chocolate es su nueva obsesión

Ya lo avisamos hace un tiempo cuando vimos cómo Hailey Bieber y Chiara Ferragni se apuntaban a este color y lo lucían en muchos de sus estilismos, pero es que ahora, Elsa Hosk también se ha unido a esta tendencia para crear un look perfecto para estos días de tanto frío. Así, el ángel de Victoria's Secret, se ha decantado por una chaqueta estilo aviador y efecto desgastado de Sandro, con borreguito por dentro en un tono más claro. Una opción genial que ha llevado con unos vaqueros metidos por dentro de sus botas de tacón en marrón chocolate y con detalles de flecos, del español Manolo Blahnik.

Blanca Suárez y la cómoda tendencia que han popularizado las nórdicas: ¡las botas bajas y calentitas!

Toda esta combinación ideal no hubiera sido posible sin recurrir a un jersey básico de cuello vuelto blanco y unos complementos de inspiración dosmilera como las gafas o el bolso. Porque si una quiere crear un look perfecto no basta con ponerse encima todas las tendencias posibles, sino que hay que tratar que estas vayan en armonía. Elsa Hosk lo consigue con su bolso marrón con cremalleras frontales de Manu Atelier y sus gafas rectangulares de Celine.