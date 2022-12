El último look de Hailey Bieber confirma que el marrón chocolate es su nueva obsesión

En el clásico negro o en un rojo pasión. Quizá en algún que otro tono que sea plena tendencia. Solemos ver los vestidos de noche o de fiesta en este tipo de colores, pero ahora, hay uno más a añadir a la lista. Y sí, tiene mucho que ver con esa vuelta a los años 2000. El marrón chocolate se ha convertido (de nuevo) en el mejor aliado para nuestros looks, y ya ha convencido a muchas celebrities como Ana de Armas, Chiara Ferragni o Kendall Jenner, que lo han incluido en las prendas más básicas de su armario. Sin embargo, ha sido Hailey Bieber quien nos ha convencido del todo de que este color es la tendencia que necesitábamos traer de vuelta para nuestros estilismos de noche.

La modelo nos ha sorprendido y como suele ser, para bien, con su último look subido a su perfil de redes sociales. Un vestido en marrón chocolate, largo y semitransparente, con una maxi-abertura lateral. Un diseño de la colección de Primavera/ verano 2023 de la firma Mirror Palais, que estaba elaborado en seda y tenía flores bordadas en la parte del escote. Un escote que era palabra de honor y que recordaba a los míticos pañuelos que se llevaban en la cabeza en los años 90.

Como hemos dicho, no es la primera vez que Hailey Bieber se decanta por este color tan favorecedor para un look arreglado, ya que la hemos visto en la Gala del Museo de la Academia de Los Ángeles o en la entrega de unos premios en Hollywood.

¿Nueva tendencia de maquillaje?

Además de apostar por el marrón chocolate en sus últimos eventos, parece que Hailey Bieber también se ha unido a la moda de llevar los labios en degradé. Si hace unos días era Kylie Jenner la que nos sorprendía con esta nueva tendencia de maquillaje y nos confirmaba que los tonos nude han pasado a la historia (al menos de momento), ahora es la modelo la que se atreve con esta técnica. Si tú también quieres ponerla en práctica estas noches de fiesta, lo primero que debes hacer es perfilar los labios, y después, pintarlos de fuera hacia adentro y de mayor a menor intensidad. Termina con un toque de brillo y ¡listo!