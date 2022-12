Paula Echevarría y el vestido rojo perfecto para esta Nochevieja

Si buscáramos un ejemplo de cómo despedir el año de la mejor manera posible, entre ellas estaría la de Paula Echevarría. La actriz no deja de hacer planes y de pasárselo en grande estos últimos días de 2022 y por eso, no ha dudado en irse con su chico, Miguel Torres, y unas amigas, de concierto, en concreto, de Hombres G, quienes celebraron en el Wizink Center de Madrid, sus 40 años sobre los escenarios. Para este divertido plan, Paula Echevarría lució un look algo rockero, con una chaqueta negra de cuero que nada tenía que ver con el estilismo que había llevado horas antes: un vestidazo rojo perfecto para Nochevieja.

Porque seas supersticiosa o no, está comprobado que el rojo no es solo el color que más nos favorece, sino también, y según la ciencia, el que más atractivas nos hace a ojos de los demás. Por eso, no es de extrañar que Paula Echevarría apueste una vez más por él para celebrar brindando con champagne los últimos días de este 2022. Su vestido, un diseño elaborado en crepé elástico y con escote tipo corsé, es de la firma londinense House Of CB (248 euros) y es ideal para crear un look inspirado en las divas del Viejo Hollywood. Por eso, si a escasas horas de Nochevieja no sabes aún qué ponerte, inspírate en en la actriz y decántate por este color y por un vestido similar. ¡No dejarás indiferente a nadie!

¿Una nueva versión del suyo?

Si algo nos ha llamado la atención al ver el nuevo look de Paula Echevarría ha sido que el vestido se parece mucho al que ella misma diseñó hace unos meses para su colección de Primark. Los dos son en rojo satinado y con escote encorsetado, eso sí, el de Paula para Primark tiene la opción de remover los tirantes y es mucho más corto. Una nueva versión de dos firmas diferentes que demuestran que el rojo va a ser una de las tendencias que nos acompañen en 2023. Y tú, ¿con cuál te quedas?