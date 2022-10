El vestido-sudadera de Paula Echevarría salvará tus looks cómodos de entretiempo

Si el entretiempo te ha pillado de sorpresa porque aún no sabes si seguimos en verano o ya empieza a asomarse el otoño, no desesperes. Siempre puedes fijarte en Paula Echevarría y crear looks con prendas tan versátiles como su vestido-sudadera. Es cierto que la actriz nos está regalando más que nunca estilismos perfectos gracias a su reciente colaboración con Primark, pero este en concreto, es de su propia marca Space Flamingo. Nos encanta porque nos demuestra que una pieza básica no tiene por qué ser aburrida si la combinas de la forma adecuada. Y eso es lo que ha hecho ella. Una maxi sudadera estampada con el logo de su firma en tonos marrones y negros, que cuesta 142 euros y que ha llevado con una gorra y unas botas militares negras de Mango.

Para completar el estilismo, la actriz ha optado por una de las tendencias que más estamos viendo últimamente: el bolso de asa corta de los 2000. El suyo, elaborado en piel negra es de Fendi y además, tiene el logo de la firma en dorado en la parte de abajo. Ya sabemos que Paula Echevarría es una fiel seguidora de las tendencias y por eso, no ha dudado en apuntarse a llevar el maxi jersey como si fuera un vestido y como ya han propuesto en casas de moda como Tommy Hilfiger o Louis Vuitton. Un look perfecto para el entretiempo y que no se sale del estilismo de la actriz, ya que le encanta apostar por mini vestidos y combinarlos con botas altas. Y no nos extraña, porque es una de las opciones más cómodas y favorecedoras que puede haber.

Emular su look es tremendamente fácil. Basta con que te hagas con una sudadera larga y ajustada al cuerpo como la suya y la combines con los complementos que más te gusten. Si te gusta el estilo pero quieres llevarlo de manera más sofisticada, apuesta, en lugar de por una sudadera, por un maxi jersey y añade un cinturón a la cintura para que se defina tu silueta.