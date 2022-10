De estilo militar y muy cañero: así es el look de Paula Echevarría inspirado en Lara Croft

Los conciertos y eventos no paran con el fin del verano; es más, ahora tenemos más que nunca. ¿El último? El de una banda mítica que ha vuelto a llenar el Wizink Center de Madrid, los Backstreet Boys. El grupo de música más aclamado de los años 90 volvía a deleitar a su público con canciones que aún perduran en la memoria de todos, como As long as you love me o Everybody, y demostró que siguen actuando tan bien como siempre. Entre sus mayores fans, pudimos ver a Paula Echevarría, que con un look a lo Lara Croft, se lo pasó en grande cantando los temas de la popular boyband.

El grupo de música que encabeza Nick Carter no pisaba los escenarios de España desde el 2019, cuando actuaron para presentar su último disco, DNA, el mismo que ha vuelto a sonar esta vez. Así, aunque el show no inlcuyera canciones nuevas, no impidió que tanto Paula Echevarría como Miguel Torres disfrutaran al máximo. La actriz es una gran amante de los conciertos y sabe lo importante que es ir con un look cómodo que te permita darlo todo. Por eso, no dudó en elegir unas botas militares negras de Stradivarius y combinarlas con un minivestido palabra de honor tostado de la marca House Of CB. Además, como ahora ya empieza a refrescar por la noche y estamos oficialmente en otoño, Paula añadió una chaqueta a conjunto con el vestido, que era de la misma marca inglesa.

Y, para completar el look y poder guardar todas las cosas necesarias para un concierto, Paula se ha decantado por un bolso negro de Prada a modo bandolera. Un estilismo de aires militares que nos recuerda a Lara Croft, más aún si cabe, por el beauty look que lucía la actriz. Si en la película protagonizada por Angelina Jolie, su personaje lleva el cabello trenzado en una coleta alta, Paula Echevarría, ha preferido llevar una coleta alta con extensiones, dejando caer a cada lado, dos mechones de pelo muy noventeros.