Vestido básico y zapatos 'Barbiecore': el look de Paula Echevarría en su cena romántica

Cuando no sabes qué ponerte, hay combinaciones que resuelven el dilema en segundos y de la forma más estilosa. Una americana especial, por ejemplo, puede solucionar cualquier look de trabajo, igual que tus vaqueros favoritos lo hacen durante el fin de semana. Y cuando se trata de una cena especial, nada supera el poder de un vestido negro. Paula Echevarría lo sabe bien y, anoche, volvió a confirmar que esta pieza es la mejor opción para una salida nocturna: para su cita con Miguel Torres, recurrió al little black dress combinado con unos zapatos a todo color. Así de sencillo, pero así de efectivo.

"Cenita con mi ❤️", titulaba Paula Echevarría las dos instantáneas con las que revelaba su plan de sábado noche, salir a cenar con su chico al restaurante mexicano Monchis, en el centro de Madrid. La actriz compartía así el look escogido para esa cita, un vestido negro de largo midi, ajustado y sin mangas. Se trataba de una pieza de su colección para Primark de acabado aterciopelado y que cuesta solo 18 euros. Para combatir las lluvias y el frío de este fin de semana en la capital, añadió una blazer corta de Etxart Panno, aunque el toque más especial lo pusieron, sin duda, los zapatos.

Firmados por Magrit, estos zapatos aportaban el detalle de supertendencia al look de básicos gracias a su color, el rosa fucsia tan de moda por la tendencia Barbiecore. Y es que no solo la Generación Z se ha sumado al tono de moda creado por Pierpaolo Piccioli para Valentino, sino que chicas de todas las edades quieren probar esta estética tan rompedora y original. Y la fórmula de Paula Echevarría, hacerlo a través de los accesorios, es posiblemente la propuesta más sencilla para tener seguro el acierto.

En su colección para Primark, Paula también ha querido incluir unos zapatos rosas similares a los que llevó anoche. Satinados y con detalles glitter, están disponibles por 21 euros y, aunque en la campaña de la colaboración ella propone llevarlos con un minivestido del mismo color, perfectamente encajarían con un look negro como el de su cena romántica.