Los lookazos en rojo y 'glitter' de las hermanas Kardashian te inspirarán en Nochevieja

Las fiestas de Navidad que organizan las celebrities no son como las de los demás, y, quienes marcan la diferencia sobre todas ellas, son siempre las Kardashians. Desde que las conocemos, hemos podido comprobar que si celebran algo, lo hacen a lo grande: el viaje (fallido) a Las Vegas como regalo sorpresa del último cumpleaños de Kim Kardashian, las fiestas de Halloween y ahora Navidad. Estas fechas son muy especiales para todos, y por eso, lo más importante es celebrarlas en familia y, además, con los mejores looks. Tanto es así, que las hermanas Kardashian-Jenner y su madre Kris Jenner nos han dejado impresionadas con sus vestidazos para la cena del 24 de diciembre. Echa un vistazo porque puede que te inspiren en tu próximo look de Nochevieja.

- Kim Kardashian y Kylie Jenner, las hermanas que deslumbran con sus vestidos de pasarela

Rojo, la alternativa al negro más favorecedora en un look de noche

Tanto Khloé como Kendall y su madre Kris se han decantado por el rojo con diferentes diseños a cada cual más bonito. Si Khloé confiaba su estilismo a Nicolas Jebran, apostando por un vestido satinado con palabra de honor encorsetado y drapeado en la cintura, que tenía una abertura lateral impresionante, su hermana Kendall Jenner, hacía lo propio con un look de lentejuelas y con escote avolantado en la espalda, de Valentino. La primera de ellas, optó por combinar su vestido con accesorios en plata, como las joyas de Lorraine Schwartz o los zapatos de cristal de Gianvito Rossi, mientras que Kendall, lo llevó con unas plataformas brillantes en negro.

'Glitter' para la fiesta más especial

Por su parte, Kim Kardashian ha vuelto a recurrir a las lentejuelas plateadas para brillar como nunca esta Navidad. La mayor del clan ha apostado por un vestidazo de escote asimétrico y abertura lateral de Versace, una nueva versión del que ya lució sobre la pasarela Esther Cañadas en la colección de Otoño/invierno de 1997. ¿Lo más llamativo de este look? Que la empresaria ha vuelto a su característica melena morena antes de acabar el año.

Y quien ha querido desmarcarse por completo y seguir su particular gusto a la hora de vestir, ha sido Kylie Jenner. La pequeña de todas ellas, ha escogido un vestido muy sexy en color beige con una gran abertura. ¿El detalle? El encaje negro brodado en forma de flor del escote y que también recorría parte de la falda del vestido. Un lookazo increíble de la colección de Primavera/verano de Alta Costura de 1999 de Thierry Mugler.