Los looks de Camila Mendes en su nueva película son una mezcla de tus series favoritas

Si la espera para ver la tercera temporada de Emily in Paris se te está haciendo demasiado larga, puedes hacerla más amena viendo lo nuevo de Camila Mendes, una película de Netflix que, además de por su historia de revancha entre chicas de instituto, te dejará con la boca abierta por sus lookazos. Porque, aunque el film está ambientado en la actualidad, tanto el vestuario como el maquillaje y peluquería que llevan las actrices protagonistas, tiene una estética noventera total. Y sí, estamos seguras de que si tu amaste tanto como nosotras los looks de Gossip Girl, los de "Revancha ya" van a alucinarte.

Estilo preppy, plumas y mucho brillo. Así es cómo podríamos resumir el vestuario que la estilista, Katie Ballard, ha creado para Camila Mendes y para Maya Hawke. Y aunque te pueda recordar a una mezcla entre Gossip Girl y Emily in Paris, en verdad, Katie Ballard se ha inspirado en Clueless y en 10 razones para odiarte, dos de las películas noventeras que más arrasaron esos años. Así, vemos cómo de nuevo, el vestuario es un personaje clave más para contar la historia, en este caso, la de Eleanor (a quien interpreta Maya Hawke), una niña rica con pocos amigos que se convierte en una it-girl para llevar a cabo su venganza. Y, ¿sabes en quién se inspiró la protagonista de Stranger things?¡En nada más y nada menos, que en Taylor Swift! Pero por supuesto, también en su madre, Uma Thurman.

Y, si aún no has visto esta película y te preguntas qué papel interpreta Camila Mendes, te contamos que se trata de Drea, una chica cuya popularidad está en decadencia a la que se une el personaje de Maya Hawke para conseguir la venganza contra sus amigos del colegio. Para este papel, la estilista se ha fijado en referentes de los años 90 como Gwen Stefani, Drew Barrymore o Alicia Silverstone, y los ha mezclado con los estilos dosmileros de Dua Lipa, Ariana Grande o Bella Hadid. Un experimento que ha dado como resultado unos looks increíbles y súper tendencia.